Une attaque contre un pétrolier déjouée au large du Yémen-presse

DUBAI, 4 mars (Reuters) - La coalition menée par l'Arabie saoudite, qui intervient militairement depuis 2015 au Yémen, a annoncé avoir déjoué une attaque contre un pétrolier en mer d'Oman, rapporte mercredi l'agence de presse officielle saoudienne Spa. Le pétrolier naviguait à 90 milles nautique au sud du port yéménite de Nishtun vers le golfe d'Aden lorsqu'il a été pris pour cible par quatre navires, a déclaré le porte-parole de la coalition Turki al Malki dans un communiqué transmis à Spa. Le communiqué ne fait aucune mention de l'origine de l'attaque et ne donne pas d'autres détails sur le pétrolier. L'Arabie saoudite commande une coalition de pays du Golfe engagée militairement au Yémen contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran, qui contrôlent les grandes villes du pays depuis la fin 2014. (Alaa Swilam; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

