Une année faste pour les fonds spéculatifs se traduit par des gains importants pour le moteur de courtage de Wall Street

Traduction automatisée par Reuters

Les banques américaines enregistrent d'importants bénéfices au quatrième trimestre grâce aux prêts accordés aux fonds spéculatifs macroéconomiques

Les banques se sont battues pour gagner des parts de marché après l'effondrement du Crédit Suisse

JPM, Citi et BofA enregistrent un bond de leurs revenus sur les actions, grâce à leurs unités de courtage de premier ordre

Les plus grandes banques de Wall Street ont connu une croissance saine l'année dernière grâce à leurs unités de courtage de premier ordre, car elles ont gagné de belles commissions en prêtant aux plus grands fonds spéculatifs multi-stratégies du monde qui ont navigué dans la volatilité des marchés financiers pour produire des rendements robustes.

Plus tôt dans la journée de mercredi, Bank of America

BAC.N a fait état d'un bond de 23 % de ses revenus au cours du quatrième trimestre provenant de son activité actions, qui abrite l'unité de courtage de premier ordre de la banque, tandis que les revenus de Citigroup C.N provenant des marchés actions se sont élevés à 1,1 milliard de dollars, les soldes de premier ordre ayant augmenté de plus de 50 % pour la banque. Les soldes de premier ordre se réfèrent aux actifs que les banques gèrent généralement pour leurs clients de fonds.

Jeudi, Goldman Sachs GS.N a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel record dans le secteur des actions, en partie grâce à des revenus nets nettement plus élevés dans les domaines du financement de premier ordre et du financement de portefeuille.

Morgan Stanley M.S a également fait état d'une augmentation record des revenus nets sur les actions, grâce à des revenus de financement provenant de soldes clients plus élevés dans le domaine du courtage de premier ordre, ainsi qu'à une forte activité des clients dans les domaines des produits dérivés et des liquidités.

"Nous continuons à nous développer dans le domaine du courtage de premier ordre, où nous avons connu une très forte croissance - le deuxième volet de notre capacité en matière de produits dérivés, ainsi que les opportunités de rendement élevé, le financement et la titrisation, qui représentent désormais plus de 70 % de notre activité de produits à marge", a déclaré Jane Fraser, directrice générale de Citi, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats. Mardi, JPMorgan Chase JPM.N a fait état d'une hausse de 40 % de ses revenus, à 2,9 milliards de dollars, dans le cadre de ses activités sur les marchés des actions, grâce aux bons résultats de son unité de courtage de premier ordre. Dans une interview, Rachid Alaoui, responsable du négoce mondial d'actions de JPMorgan, a déclaré que l'unité de prime lending de la banque avait été l'un des principaux moteurs de son activité sur les marchés d'actions.

"Nous avons bénéficié d'un environnement commercial favorable, avec beaucoup de rotation et d'activité commerciale, mais sans volatilité extrême. Cela a permis aux clients d'augmenter l'effet de levier dans le cadre du prime brokerage sans problèmes de crédit ou de contrepartie, ce qui peut parfois conduire à une réduction des stratégies de transactions", a déclaré M. Alaoui.

BATAILLE POUR LES PARTS DE MARCHÉ Ces dernières années, depuis l'effondrement du Crédit Suisse , les plus grandes banques américaines se sont efforcées de tirer parti de la disparition de la banque suisse et de gagner des parts de marché aux dépens les unes des autres. Le Crédit Suisse a été contraint de mettre fin à ses opérations de prêt de courtage , l'effondrement d'Archegos Capital Management ayant entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars pour la banque. Alors que les fonds spéculatifs macroéconomiques mondiaux utilisent des niveaux d'endettement quasi record pour négocier des actions et parient sur des stratégies adossées à des dettes dans le but d'améliorer les rendements, les plus grands prêteurs de Wall Street ont été les plus grands gagnants dans leur course pour servir les gestionnaires d'argent existants et nouveaux. Des données récentes compilées par Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley montrent que l'effet de levier utilisé pour accroître les rendements des fonds spéculatifs traditionnels qui optent pour des positions longues ou courtes sur les actions est proche de son plus haut niveau historique et continue d'augmenter. Les grands fonds multigestionnaires, dont D.E. Shaw, Balyasny Asset Management, Bridgewater Associates et Point72 Asset Management, ont généré des gains à deux chiffres pour la plupart en 2025, reflétant une année optimiste pour l'industrie des fonds spéculatifs qui a été soutenue par un rallye boursier alimenté par l'IA. Selon une note de l'unité de courtage de Goldman Sachs datant du début du mois de janvier, les fonds de sélection d'actions ont affiché des rendements de 16,24 % l'année dernière, ce qui correspond à peu près à l'indice de référence S&P 500 .SPX , qui a terminé l'année avec une hausse d'environ 16,4 %. Les gestionnaires de fonds ont également bénéficié des guerres commerciales menées par le président américain Donald Trump , qui ont déclenché une volatilité sur les marchés des obligations et des devises. Les fonds spéculatifs Global macro investissent généralement dans les actions, les obligations, les devises et les matières premières. "Nos activités sur les marchés soutiennent évidemment les plus grands investisseurs et gestionnaires d'actifs du monde, et ils ont connu une très bonne croissance au cours de l'année écoulée, et je pense que nous sommes très bien positionnés pour tirer parti de ce marché", a déclaré Alastair Borthwick, directeur financier de Bank of America, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes mercredi.

