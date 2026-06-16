Une ancienne directrice générale de Citi Wealth affirme avoir été licenciée après avoir signalé des préoccupations concernant des clients liés à Trump, selon le Financial Times

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Une ancienne cadre de Citigroup C.N a affirmé dans une plainte que la banque l'avait licenciée après qu'elle eut signalé les efforts déployés par celle-ci pour attirer le président américain Donald Trump en tant que client, ainsi que ses pratiques générales en matière de gestion des risques, a rapporté mardi le Financial Times.

La plainte, déposée devant un tribunal fédéral de Brooklyn, allègue que la banque a exercé des représailles à l'encontre de l'ancienne directrice générale de sa division de gestion de patrimoine après qu'elle eut signalé ce qu'elle décrivait comme plusieurs lacunes en matière de gestion des risques, ajoute l'article.

La plainte anonyme, déposée sous le pseudonyme de Jane Doe, indique que l’ancienne cadre avait fait part de ses inquiétudes concernant les contrôles de connaissance du client (KYC), rapporte le FT. Ces contrôles sont utilisés par les institutions financières pour évaluer les risques lors de l’acceptation de nouveaux clients.

« À l’instar de l’autre plainte déposée par l’avocat de cette plaignante contre Citi, cette action en justice est totalement dénuée de fondement et nous le démontrerons au cours de la procédure judiciaire », a déclaré Citigroup dans un communiqué.

Dans une partie expurgée, la plainte indique que l’ancienne cadre avait soulevé certaines de ces préoccupations alors que Citi envisageait, l’année dernière, d’ouvrir un compte dit «numéroté» — qui l’aurait rendu anonyme aux yeux de la plupart des employés et donc difficile à surveiller — au nom du président américain Trump, ajoute l’article.

Suite à l’ordre donné par Donald Trump l’année dernière, les autorités ont sévi contre ce qu’il a qualifié de « débancage » à motivation politique orchestré par les démocrates, ce qui a causé des maux de tête aux établissements de crédit, qui réfutent ces allégations et affirment s’être simplement conformés aux règles de gestion des risques.

Le terme « debanking » désigne généralement le processus par lequel un établissement financier interrompt ou restreint soudainement ses services à des particuliers ou à des entreprises.