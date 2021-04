PARIS, France, le 28 avril 2021 à 18h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 - ALPHA) (« La Société »), société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), annonce aujourd'hui des nouveaux résultats provenant d'une analyse intermédiaire de l'étude d'extension en ouvert actuellement en cours (essai PLEO-CMT-FU) faisant suite à la première étude de Phase III en double aveugle contrôlée contre placebo (essai PLEO-CMT) de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Il n'existe actuellement aucun médicament spécifiquement approuvé dans le traitement de la CMT1A.



Les nouveaux résultats suggèrent un bon profil de sécurité et une efficacité durable de PXT3003, évaluée sur l'échelle ONLS (Overall Neuropathy Limitation Scale), après une durée totale de 4 ans et demi d'essai clinique



Une conférence téléphonique et un webinar se tiendront demain jeudi 29 avril à 14h00 CET