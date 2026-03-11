Une allégation de « corporate welfare » contre Walmart et Amazon concernant les aides sociales aux travailleurs : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, correspondant de Reuters. Cette chronique fait partie de la lettre d'information de Reuters sur la finance durable, à laquelle vous pouvez vous abonner ici https://www.reuters.com/newsletters/reuters-sustainable-finance/.) par Ross Kerber

Offrir aux travailleurs faiblement rémunérés des prestations publiques telles que l'assurance maladie et l'aide alimentaire est généralement considéré comme une politique socialement responsable. Mais on peut aussi considérer ces paiements comme des subventions permettant aux grandes entreprises d'accéder à un vaste réservoir de main-d'œuvre capable de travailler pour des salaires inférieurs à ceux de la vie courante. C'est la critique de Sarah Anderson, directrice du projet Global Economy à l'Institute for Policy Studies, un groupe de réflexion progressiste de Washington, D.C. Dans un nouveau rapport , elle a examiné les pratiques salariales des entreprises qu'elle a baptisées "The Low-Wage 20", c'est-à-dire les 20 plus grands employeurs de travailleurs américains faiblement rémunérés. Parmi ses principales conclusions: plus de la moitié de ces entreprises ont déclaré en 2024 un salaire médian qui permettrait à une famille de trois personnes d'être éligible aux prestations alimentaires du programme fédéral Supplemental Nutrition Assistance Program, également connu sous le nom de SNAP, et auxprestations d'assurance maladie Medicaid subventionnées par le gouvernement dans la plupart des États. Pendant ce temps, la plupart de leurs directeurs généraux gagnent des centaines de fois plus par an. La transcription suivante de notre conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté. À la fin, j'ai publié les réponses des deux principaux employeurs américains, Walmart

WMT.N et Amazon AMZN.O .

Question: Sarah, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez pu établir ces calculs? Réponse: Je travaille sur les questions de rémunération des cadres depuis très longtemps. Ce rapport établit un lien réel entre les niveaux de rémunération élevés des directeurs généraux et les problèmes des travailleurs à bas salaires. Toutes ces entreprises font partie du S&P 500 et sont celles qui ont les niveaux de rémunération médians les plus bas qu'elles ont déclarés à la SEC (U. S. Securities and Exchange Commission) et qui emploient une majorité de travailleurs aux États-Unis.

Q: Vous avez constaté qu'un grand nombre de ces employés avaient droit à des prestations telles que Medicaid et l'aide alimentaire SNAP, qui sont des prestations sociales destinées aux Américains à bas salaires.

R: Nous pensons que le salaire médian indiqué par les entreprises elles-mêmes est un très bon indicateur du nombre de leurs travailleurs qui pourraient bénéficier de Medicaid et de SNAP. Nous ne disposons pas des chiffres exacts car les entreprises ne sont pas tenues de les communiquer, mais une poignée de gouvernements d'État ont révélé des données spécifiques, entreprise par entreprise, et Walmart et Amazon figuraient en tête de toutes ces listes avec des chiffres très clairs sur le nombre de leurs employés qui en bénéficient.

Ces avantages sont actuellement menacés . C'est donc le bon moment pour avoir cette conversation, car ces travailleurs qui doivent déjà faire des efforts pour payer leurs factures vont être confrontés à des difficultés encore plus grandes.

Q: Si j'étais un dirigeant de l'une de ces entreprises, je suis sûr que je répondrais en disant qu'il s'agit souvent de travailleurs à temps partiel qui ne veulent pas travailler à temps plein. De plus, les calculs pour l'aide publique sont basés sur la taille du ménage. Il n'est peut-être pas réaliste d'attendre d'un chef de famille, d'un ménage de trois personnes, qu'il survive avec un seul revenu à notre époque.

R: Je dirais qu'avoir un modèle d'entreprise qui dépend fortement des travailleurs à temps partiel est un choix. C'est un moyen de contourner l'obligation de payer des prestations complètes dans beaucoup de ces entreprises dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act). Les grandes entreprises doivent fournir une assurance maladie abordable, ou au moins l'offrir aux personnes travaillant au moins 30 heures par semaine. Donc, si vous pouvez garder vos travailleurs, vous savez, à un niveau horaire plus bas, alors vous pouvez contourner cela. Je me demande (aussi) si les gens travaillent à temps partiel parce qu'ils veulent travailler à temps partiel. Beaucoup de gens doivent avoir plusieurs emplois à temps partiel pour essayer de joindre les deux bouts.

Vous savez, une grande partie de la main-d'œuvre à bas salaire est constituée de parents isolés. Le fait que ces entreprises renoncent à leur obligation d'offrir un salaire décent en dit long sur leurs priorités.

Question: Les entreprises familiales sont certainement confrontées au même problème. Beaucoup d'entre elles ne peuvent pas payer leurs travailleurs suffisamment pour qu'ils dépassent les seuils d'assistance publique. Quelle est la différence?

R: Ces entreprises devraient être les plus importantes parmi les entreprises américaines. Elles font partie du S&P 500. Elles fixent les normes en matière de salaires et autres. L'autre chose qui rend la situation si scandaleuse pour beaucoup de gens, c'est de voir les niveaux de rémunération des directeurs généraux de ces entreprises. Aucun propriétaire d'une petite entreprise familiale ne gagne 18 millions de dollars par an, ce qui est la moyenne (pour les directeurs généraux) de nos 20 employeurs à bas salaires. C'est un modèle d'entreprise qui repose sur l'exploitation des personnes qui sont souvent les travailleurs de première ligne.

Q: Une chose qui m'a sauté aux yeux, parmi les grands employeurs du Nevada (un État cité dans l'étude) c'est que deux organisations du secteur public, un district scolaire et un comté, ont un grand nombre de leurs employés éligibles à l'aide publique.

A: C'est vrai. Je dois dire que j'ai été consterné de voir que les services postaux américains figuraient également sur certaines de ces listes. Cela me ramène à mon point de vue plus général, à savoir que ces écarts extrêmes entre les salaires des directeurs généraux et ceux des employés, où les gens n'ont pas l'impression de faire partie d'une équipe, ne permettent pas aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui a un coût réel en termes de baisse du moral des employés et d'augmentation du taux de rotation du personnel.

LES ENTREPRISES RÉAGISSENT Voici ce qu'a déclaré un porte-parole de Walmart à propos de l'étude: "Nous offrons une échelle de possibilités pour que les gens puissent faire carrière chez Walmart, ce qui inclut un petit pourcentage de notre main-d'œuvre qui vient à nous grâce à l'aide publique. Nous les embauchons, nous les formons et nous leur donnons la possibilité de se construire une vie meilleure"

Voici ce que m'a dit Eileen Hards, porte-parole d'Amazon: "La rémunération d'Amazon est l'une des meilleures du secteur - bien plus que le double du salaire minimum fédéral et bien plus que les autres détaillants. Pointer du doigt Amazon à propos du SNAP et/ou de Medicaid est une diversion quand l'éligibilité est basée sur le revenu total et la taille du ménage - et non sur les salaires individuels."

"Par exemple, deux employés travaillant sur le même site et gagnant un salaire identique dans le même État peuvent avoir une éligibilité SNAP ou Medicaid complètement différente selon qu'ils ont des enfants à charge, des parents âgés ou qu'ils sont les seuls à gagner de l'argent dans leur ménage. Comme nous le disons depuis des années, ce qu'il faut vraiment, c'est une augmentation significative et importante du salaire minimum fédéral, qui donnerait un grand coup de pouce aux familles américaines.”