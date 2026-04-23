Une alerte concernant la hausse du prix des préservatifs fait le buzz en Chine

L'avertissement lancé par le premier fabricant mondial de préservatifs au sujet de la hausse de ses prix est devenu viral en Chine : le hashtag "hausse des prix des préservatifs" avait déjà été vu plus de 60 millions de fois jeudi sur les réseaux sociaux chinois, alimentant les discussions sur la constitution de stocks.

La crise iranienne a des répercussions sur divers aspects de la vie quotidienne des gens à travers le monde, et de nombreux Chinois se sont tournés vers la plateforme de réseaux sociaux Weibo – l'équivalent chinois de Twitter – pour déplorer le fait qu'elle envahissait désormais même la chambre à coucher.

Cette vague de commentaires en ligne a été déclenchée par le patron du fabricant de préservatifs Karex Bhd KARE.KL , Goh Miah Kiat, qui a déclaré que la société malaisienne prévoyait d'augmenter ses prix de 20% à 30%, voire davantage si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Iran devaient se prolonger.

De nombreux commentaires en ligne indiquaient que la hausse des prix ne les dissuaderait pas d'acheter des préservatifs pour éviter des grossesses non-désirées. D'autres ont exhorté les acheteurs à faire des réserves.

"Quelques dizaines de yuans pour un préservatif, c'est cent fois plus économique que d'élever un enfant pour un million de yuans", a déclaré un utilisateur.

"À partir de maintenant, non seulement nous devrons être économes, mais nous devrons aussi faire des réserves de préservatifs à l'avance", a déclaré un autre.

Ces discussions en ligne ont éclaté au cours des dernières 24 heures et interviennent alors que les autorités chinoises tentent de mettre en place une série de mesures politiques pour relancer le taux de natalité du pays, en baisse depuis des décennies, afin de compenser le vieillissement de la population.

L'année dernière, les naissances ont atteint un niveau historiquement bas.

Karex produit plus de cinq milliards de préservatifs par an et fournit des marques de premier plan telles que Durex et Trojan.

Une hausse du prix des préservatifs viendrait s'ajouter au coût déjà croissant de la planification familiale en Chine.

Au début de l'année, la Chine a supprimé une exonération fiscale vieille de trois décennies sur les médicaments et dispositifs contraceptifs.

De ce fait, les préservatifs et les pilules contraceptives sont soumis à une taxe sur la valeur ajoutée de 13%, le taux standard pour la plupart des biens de consommation.

La société Reckitt, qui commercialise des préservatifs en Chine, n'a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires.

(Reportage de Farah Master à Hong Kong, Liz Lee à Pékin et Andrew Silver à Shanghai, Mara Vilcu pour la version francaise, édité par Benoit Van Overstraeten)