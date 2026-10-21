Une agence spécialisée dans la cybersécurité met en garde : des sites web pourraient être indisponibles alors que PHP prépare un correctif critique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une agence de l'UE indique que ces failles pourraient permettre l'exécution de code à distance

* GoDaddy indique que ces vulnérabilités pourraient entraîner le vol de données ou la prise de contrôle de sites

* Huntress précise que PHP est à la base d’une grande partie du Web, notamment de sites tels que WordPress, Drupal et Joomla

* Le directeur technique de Cloudflare indique que les premières attaques commençaient à apparaître

(Ajout de la déclaration du directeur technique de Cloudflare aux paragraphes 6 et 7; celle de Wordfence au paragraphe 13)

par Rajveer Pardesi et Raphael Satter

Les développeurs du langage de programmation PHP, largement utilisé, ont annoncé mercredi qu’ils allaient publier des correctifs pour deux failles critiques, tandis que les responsables européens de la cybersécurité ont averti que les organisations incapables d’appliquer ces correctifs devraient mettre hors ligne les sites web concernés.

PHP est utilisé sur une grande partie d’Internet, et des spéculations ont circulé depuis hier selon lesquelles les sites web utilisant ce logiciel pourraient être exposés à de graves cyberattaques.

“PHP est partout. Il fait discrètement fonctionner les sites WordPress, Drupal, Joomla et Magento, les plateformes d’hébergement mutualisé, les panneaux de contrôle et une multitude de logiciels qui ne mentionnent même pas qu’ils utilisent PHP en arrière-plan,” a déclaré la société de cybersécurité Huntress dans un article de blog.

Dans une mise à jour de sécurité, PHP a indiqué que ces deux vulnérabilités avaient reçu une note de 9,2 sur l’échelle de gravité CVSS v4.0 et a exhorté les utilisateurs à “effectuer la mise à jour dès que celle-ci sera disponible”.

Elle a précisé qu’un correctif pour ces deux vulnérabilités était prévu mercredi à 14h00 GMT.

Dane Knecht, directeur technique de la société de sécurité Web et cloud Cloudflare NET.N , a déclaré que des attaques commençaient à apparaître et que Cloudflare mettait à jour ses règles de pare-feu à titre de mesure provisoire.

“Nous constatons l’apparition des premières attaques et mettons à jour nos mesures d’atténuation à mesure que de nouveaux vecteurs apparaissent. Il ne s’agit que d’une SOLUTION PROVISOIRE. Appliquez le correctif dès que PHP publiera la mise à jour,” a-t-il déclaré sur X.

L’équipe européenne d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT-EU) a indiqué mardi dans un avis que la note de 9,2 traduisait un risque d’exécution de code à distance sans authentification, un type de faille pouvant permettre à des attaquants d’exécuter du code malveillant sur des systèmes vulnérables sans avoir à se connecter.

Le CERT-EU a exhorté les organisations à se préparer à l’application immédiate des correctifs sur les ressources concernées et a indiqué que celles qui ne seraient pas en mesure de le faire devraient envisager de mettre hors ligne les sites affectés.

Le Centre australien de cybersécurité (ACSC) a publié des recommandations similaires, exhortant les organisations à identifier les systèmes PHP présents dans leurs environnements, à se préparer à appliquer les correctifs et à surveiller les applications afin de détecter tout signe d’activité malveillante.

“À l’heure actuelle, l’ACSC n’a pas connaissance d’exploitations actives liées à ces vulnérabilités,” a déclaré l’agence.

Le fournisseur d’hébergement web GoDaddy a indiqué que ces failles pourraient permettre à des pirates d’exécuter du code sur les serveurs concernés via Internet, ce qui pourrait entraîner un vol de données, la défiguration de sites web ou la compromission totale du système.

Wordfence, un plugin de sécurité qui protège les sites WordPress, a précisé que tous les sites WordPress fonctionnent sur un serveur sur lequel PHP est installé. Il a averti que les mises à jour automatiques n’appliqueraient pas le correctif et a conseillé aux propriétaires de sites de déterminer qui est chargé de mettre à jour PHP sur leurs sites.

L’équipe de sécurité de PHP a indiqué que les détails concernant les vulnérabilités, les versions concernées et les versions corrigées seraient publiés lors de la mise à disposition des correctifs.

Le CERT-EU et l’ACSC ont indiqué que toutes les versions de PHP à partir de la version 5 pourraient être concernées, bien que PHP n’ait pas précisé quelles versions étaient vulnérables.