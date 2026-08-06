Une agence américaine supprime le plafond de 39 % imposé aux propriétaires de chaînes de télévision locales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du sénateur et d'autres déclarations de Gomez aux paragraphes 3, 6 et 12)

* Les détracteurs affirment que cette mesure entraînera davantage de regroupements

* Le président de la FCC affirme qu'elle contribuera à assurer leur survie

* Certains membres du Congrès estiment que les législateurs doivent approuver toute hausse supérieure à 39 %

par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a voté jeudi en faveur de l'abrogation de la règle interdisant aux propriétaires de chaînes de télévision locales de couvrir plus de 39 % des foyers américains équipés d'une télévision, une décision qui pourrait déclencher une vague de regroupements dans le secteur.

La FCC a voté à 2 contre 1 en faveur de la suppression de ce plafond, au profit d’une approche au cas par cas. La seule membre démocrate de la commission, Anna Gomez, a déclaré que cette proposition était illégale et a fait valoir que seul le Congrès pouvait lever ce plafond. De nombreux détracteurs affirment que cette mesure conduira à un pouvoir de marché excessif de la part des propriétaires de chaînes.

En vertu de la réglementation, les chaînes dont le signal hertzien est plus faible peuvent être partiellement prises en compte dans le calcul du plafond de détention d’une entreprise. La FCC impose des restrictions à la détention de chaînes de télévision locales depuis 1941 et a, pour la dernière fois, relevé ce plafond à 39 % en 2004.

CETTE MESURE AIDERAIT LES DIFFUSEURS À SURVIVRE: LE PRÉSIDENT

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que cette mesure aiderait les diffuseurs locaux à survivre et a souligné le déclin marqué des journaux locaux. « Nous devrions cesser de paralyser ce segment particulier d’un marché plus large avec des restrictions obsolètes », a déclaré M. Carr. « La FCC a maintenu en vigueur une règle au nom du localisme qui a contribué à l’effondrement des journaux locaux… Je ne veux pas que la télévision locale connaisse le même sort que les journaux locaux. »

La FCC a indiqué que la nouvelle règle examinerait au cas par cas les demandes de fusions entre chaînes de télévision dépassant 39 % de participation, afin de déterminer si elles sont dans l’intérêt général. L’agence a déclaré qu’elle « supprimerait les restrictions artificielles pesant sur la capacité de la télévision hertzienne à attirer des capitaux et à générer des revenus ».

Mme Gomez a déclaré que cette décision constituait « une invitation à multiplier les opérations ». Elle a ajouté que la suppression du plafond conférait « davantage de contrôle sur les ondes publiques à un petit nombre d’entreprises dont la ligne éditoriale satisfait cette administration… Cela revient à faire pencher la balance en faveur des contenus appréciés par cette administration ».

M. Carr affirme que ce changement permettrait aux propriétaires de chaînes de télévision locales d’accroître leurs investissements dans les programmes locaux et leur donnerait davantage de poids face aux chaînes nationales, qui, selon lui, détiennent un pouvoir excessif.

En mars, la FCC a approuvé la vente, pour un montant de 3,54 milliards de dollars, du propriétaire de chaînes de télévision locales Tegna à Nexstar NXST.O , malgré les objections des États dirigés par les démocrates.

Si elle n’est pas annulée par les tribunaux, cette acquisition étendra la présence de Nexstar à 80 % des foyers américains équipés d’une télévision. La FCC a déclaré qu’elle dérogeait à la règle des 39 % en approuvant cette opération.

Le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, un républicain du Texas, a déclaré le mois dernier qu’il doutait que la FCC puisse relever le plafond de 39 % sans une loi du Congrès.

La sénatrice Elizabeth Warren, une démocrate du Massachusetts, a déclaré que M. Carr « tente de réécrire illégalement les règles afin de permettre aux milliardaires de s'enrichir plus facilement, tout en faisant grimper les coûts et en contrôlant ce que regardent les Américains ».