Une agence américaine s'apprête à voter la suppression du plafond de 39 % de propriété des chaînes de télévision locales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails supplémentaires et des informations contextuelles dans les paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que l’agence va voter la suppression d’une règle vieille de 85 ans qui interdit aux diffuseurs de couvrir plus de 39 % du nombre total de foyers américains équipés d’une télévision.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a confirmé mercredi que l'agence va voter la suppression de ce plafond au profit d'une nouvelle approche au cas par cas. “Notre nouvelle proposition permettrait à la FCC d'approuver des accords dépassant le plafond de 39 %, mais uniquement si cela servait l'intérêt général”, a déclaré M. Carr dans un article publié mercredi. En vertu des règles actuelles, les chaînes dont le signal hertzien est plus faible peuvent être partiellement prises en compte dans le calcul du plafond de propriété d’une entreprise. Les détracteurs affirment que seul le Congrès peut lever ce plafond et soutiennent que cela conduirait à une concentration excessive parmi les propriétaires de chaînes. En mars, la FCC a approuvé la vente, pour 3,54 milliards de dollars, de Tegna, propriétaire de chaînes de télévision locales, à Nexstar NXST.O , malgré les objections des États dirigés par les démocrates.

Si elle n’est pas annulée par les tribunaux, cette acquisition permettra à Nexstar d’étendre sa présence à 80 % des foyers américains équipés d’une télévision. La FCC a déclaré avoir dérogé à la règle des 39 % pour approuver cette opération.

Un juge a suspendu l’opération dans l’attente d’un recours judiciaire. En février, le président Donald Trump avait déclaré qu’il soutenait cette opération. Trump a exercé à plusieurs reprises des pressions sur Carr pour qu’il révoque les licences des chaînes NBC et ABC détenues par Comcast CMCSA.O , et Carr a ordonné un réexamen anticipé et inhabituel des licences des huit chaînes ABC détenues par Disney DIS.N .

Les détracteurs ont affirmé que M. Carr portait atteinte à la liberté d’expression des diffuseurs.

Anna Gomez, commissaire démocrate de la FCC, a déclaré que “ce plafond reflète l’avis du Congrès selon lequel une concentration excessive menace la concurrence, le caractère local et la diversité des points de vue. Ce n’est pas une suggestion. C’est la loi.”

L’Association nationale des diffuseurs (NAB) a salué la décision de Carr, affirmant qu’elle “reflète la prise de conscience que les restrictions en matière de propriété, vieilles de plusieurs décennies, qui s’appliquent uniquement aux diffuseurs – et à aucun de nos concurrents –, sont en décalage avec le marché médiatique actuel”.