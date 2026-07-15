Une agence américaine s'apprête à voter la suppression du plafond de 39% applicable à la participation dans les chaînes de télévision locales

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Le président de la Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré mercredi que l'agence allait voter l'abrogation d'une règle vieille de 85 ans qui interdit aux diffuseurs de couvrir plus de 39% du nombre total de foyers américains équipés d'une télévision.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a confirmé mercredi que l'agence allait voter en faveur de la suppression de ce plafond au profit d'une nouvelle approche au cas par cas. "Notre nouvelle proposition permettrait à la FCC d'approuver des accords dépassant le plafond de 39%, mais uniquement si cela servait l'intérêt général", a déclaré M. Carr dans un article publié mercredi. Les détracteurs affirment que seul le Congrès peut lever ce plafond et soutiennent que cela conduirait à une concentration excessive parmi les propriétaires de chaînes.