Une agence américaine poursuit l'embouteilleur Coca-Cola pour l'exclusion des hommes lors d'un événement organisé à l'intention des employés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Une agence américaine des droits civiques a poursuivi un embouteilleur et distributeur de produits Coca-Cola KO.N qu'elle accuse de discrimination sexuelle en raison d'un événement de réseautage des employés qui excluait les hommes, sa première action en justice concernant les programmes de diversité sur le lieu de travail depuis l'entrée en fonction du président Donald Trump. L'action en justice , déposée mardi par la Commission américaine de l'égalité des chances en matière d'emploi, affirme que Coca-Cola Beverages Northeast a violé la loi fédérale lorsqu'elle a organisé l'événement pour environ 250 employées dans un casino du Connecticut en septembre 2024.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Elle appartient à Kirin Holdings 2503.T , une société japonaise. Coca-Cola n'est pas défendeur dans cette affaire. L'affaire portée devant le tribunal fédéral du New Hampshire est un premier test des affirmations des responsables de l'administration Trump, dont la présidente de l'EEOC Andrea Lucas, selon lesquelles de nombreux programmes courants de diversité, d'équité et d'inclusion sur le lieu de travail s'apparentent à une discrimination inverse illégale . Donald Trump, un républicain, a pris des mesures énergiques pour éradiquer la DEI du gouvernement fédéral, du secteur privé et de l'enseignement supérieur, affirmant qu'elle est discriminatoire et qu'elle érode la prise de décision fondée sur le mérite.

La DEI fait référence à un large éventail de programmes et de politiques qui, selon leurs partisans, favorisent le traitement équitable et la pleine participation de groupes historiquement sous-représentés ou victimes de discrimination. La commission enquête sur Nike et Northwestern Mutual Insurance pour discrimination présumée à l'encontre des travailleurs blancs, et a exigé l'année dernière que 20 grands cabinets d'avocats lui fournissent des informations sur leurs politiques DEI.

Mais l'action en justice intentée à l'embouteilleur de Coca-Cola est le premier intenté par l'EEOC pour affirmer qu'un programme axé sur la diversité sur le lieu de travail est illégal.

Catherine Eschbach, conseillère générale par intérim de l'EEOC, a déclaré qu'il était illégal d'exclure une catégorie de travailleurs protégés, tels que les hommes, de tout événement parrainé par l'employeur.

"L'EEOC reste déterminée à faire en sorte que tous les employés - hommes et femmes - bénéficient d'un accès égal à tous les aspects de leur emploi", a déclaré Catherine Eschbach dans un communiqué.

La Commission a indiqué dans son action en justice que l'événement de réseautage de deux jours comprenait une réception sociale, des exercices de renforcement de l'esprit d'équipe, des activités récréatives et des orateurs, dont un cadre supérieur de Coca-Cola.

Coca-Cola Beverages Northeast a dispensé les employées qui ont participé à l'événement de leurs tâches normales, sans leur demander de prendre des congés payés, et a pris en charge tous les frais de leur chambre d'hôtel, selon l'action en justice.