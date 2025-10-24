Une agence américaine interroge Tesla sur le mode d'aide à la conduite "Mad Max"

La National Highway Traffic Safety Administration a déclaré vendredi qu'elle demandait des informations à Tesla TSLA.O au sujet d'un nouveau mode d'assistance à la conduite baptisé "Mad Max" qui fonctionne à des vitesses plus élevées que les autres versions.

Certains conducteurs sur les médias sociaux rapportent que les véhicules Tesla utilisant la version la plus agressive de son système d'auto-conduite intégrale pourraient rouler au-dessus des limites de vitesse affichées.

"La NHTSA est en contact avec le fabricant pour recueillir des informations supplémentaires", a déclaré l'agence. "L'homme au volant est entièrement responsable de la conduite du véhicule et du respect de toutes les lois relatives à la sécurité routière".

Au début du mois, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,9 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD ( en raison des dizaines de rapports faisant état d'infractions à la sécurité routière et d'accidents.

La NHTSA a déclaré qu'en ouvrant l'enquête, elle examinait 58 rapports de problèmes impliquant des violations de la sécurité routière lors de l'utilisation du système FSD, dont 14 accidents et 23 blessures.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a republié la semaine dernière un message sur les réseaux sociaux décrivant le mode Mad Max comme permettant d'accélérer et de se faufiler "dans la circulation à un rythme incroyable, tout en restant très doux. Il conduit votre voiture comme une voiture de sport. Si vous êtes en retard, c'est le mode qu'il vous faut".

La NHTSA a déclaré au début du mois que le système FSD - un système d'assistance qui demande aux conducteurs d'être attentifs et d'intervenir en cas de besoin - avait "induit un comportement du véhicule qui violait les lois sur la sécurité routière".

L'agence a déclaré avoir six rapports dans lesquels un véhicule Tesla, fonctionnant avec le FSD activé, "s'est approché d'une intersection avec un feu rouge, a continué à rouler dans l'intersection contre le feu rouge et a ensuite été impliqué dans un accident avec d'autres véhicules à moteur".

Tesla affirme que le FSD "vous conduira presque n'importe où avec votre supervision active, nécessitant une intervention minimale", mais ne rend pas la voiture auto-conductrice.

Le FSD de Tesla, qui est plus avancé que son système Autopilot, fait l'objet d'une enquête de la NHTSA depuis un an.

En octobre 2024, la NHTSA a ouvert une enquête sur 2,4 millions de véhicules Tesla équipés du système FSD après quatre collisions dans des conditions de visibilité réduite sur la route.

Le Washington Post avait déjà fait état de l'intérêt de l'agence pour le mode Mad Max.