Une agence américaine fait passer au niveau supérieur son enquête sur 3,2 millions de véhicules Tesla à la suite d'accidents liés au FSD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La NHTSA enquête sur le système FSD de Tesla pour des problèmes de détection de visibilité

* Neuf accidents liés au système FSD de Tesla, dont un mortel

* La stratégie future de Tesla repose sur la fiabilité et la sécurité du système FSD

(Mise à jour des détails de l'enquête et du contexte) par Akash Sriram et David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a intensifié jeudi son enquête sur les 3,2 millions de véhicules Tesla TSLA.O équipés d'un système d'assistance à la conduite entièrement autonome, car elle craint que le système ne parvienne pas à détecter ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

La NHTSA a d'abord ouvert une évaluation préliminaire sur le logiciel FSD du constructeur automobile en octobre 2024 dans 2,4 millions de véhicules . L'agence ouvre maintenant une analyse technique, une étape obligatoire avant de pouvoir demander un rappel.

L'agence a déclaré que son enquête soulevait des inquiétudes quant au fait que le système de caméra Tesla ne détectait pas les conditions routières courantes telles que l'éblouissement, la poussière ou d'autres obstacles aériens qui réduisaient la visibilité de la caméra, ou ne fournissait pas d'alertes lorsque la performance de la caméra se détériorait jusqu'à ce qu'elle soit immédiatement avant un accident.

La NHTSA a indiqué qu'elle disposait de rapports sur neuf incidents susceptibles d'être liés à ce problème, dont un accident mortel et deux accidents avec blessés, et qu'elle enquêtait pour déterminer si six autres accidents pouvaient être liés à ce problème.

Le FSD est un système d'assistance qui, selon Tesla, prend en charge les aspects les plus stressants de la conduite quotidienne, mais qui exige du conducteur qu'il soit attentif et qu'il intervienne si nécessaire.

L'enquête, qui couvre la plupart des véhicules Tesla circulant sur les routes américaines, vient s'ajouter à l'examen réglementaire de la technologie de conduite autonome au cœur de l'ambition de Tesla de construire une flotte de robotsaxis qui serait à la base de son avenir, alors que l'entreprise se détourne d'une activité automobile en difficulté.

La NHTSA a déclaré que lorsque Tesla a commencé à passer de

l'utilisation de caméras et de radars vers une approche exclusivement basée sur les caméras, connue sous le nom de Tesla Vision, à la mi-2021, elle a mis en place un système de détection des dégradations. La NHTSA a déclaré que les données soulèvent des inquiétudes quant au fait que le système ne détecte pas ou n'avertit pas les conducteurs de manière appropriée dans des conditions de visibilité dégradée.

Dans de nombreux accidents examinés, "le FSD a également perdu de vue ou n'a jamais détecté un véhicule de tête sur sa trajectoire", a indiqué la NHTSA.

L'agence a ouvert de nombreuses enquêtes sur les performances des systèmes avancés d'aide à la conduite de Tesla, comme Autopilot et FSD.

En octobre, elle a lancé une enquête distincte sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du FSD à la suite de plus de 50 rapports d'infractions à la sécurité routière et d'une série d'accidents.

L'agence de sécurité automobile a déclaré que le FSD avait "induit un comportement du véhicule qui violait les lois sur la sécurité routière."

Tesla n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'analyse de l'entreprise a montré que si une mise à jour du système de détection des dégradations avait été installée au moment de l'accident, elle aurait pu affecter trois des incidents, a déclaré la NHTSA.

L'agence prévoit d'examiner les performances du système mis à jour, notamment la date à laquelle il a été déployé, l'étendue de son déploiement et la question de savoir s'il améliore la capacité du système à détecter les problèmes de visibilité et à alerter les conducteurs à temps.

Deux des accidents identifiés par la NHTSA ont également fait des blessés.

Tesla cherche à faire homologuer le FSD sur des marchés tels que la Chine et l'Europe.