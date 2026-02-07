Une agence américaine enquête pour déterminer si l'émission "The View" d'ABC a violé les règles sur l'égalité des temps de parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) a ouvert une enquête pour déterminer si l'émission "The View", diffusée en journée sur ABC, a violé les règles d'égalité de temps de parole pour les interviews de candidats politiques, après l'apparition d'un candidat démocrate au Sénat du Texas cette semaine, a déclaré une source à l'agence Reuters, samedi.

La FCC, dirigée par les républicains, a déclaré le mois dernier que les talk-shows de jour et de fin de soirée n'étaient plus considérés comme des programmes d'information "de bonne foi" exemptés des règles d'égalité de temps de parole qui les obligent à accorder du temps d'antenne aux points de vue des candidats opposés. En septembre, le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que l'agence devrait envisager d'examiner si "The View" enfreint les règles d'égalité de temps de parole.