Une agence américaine affirme que les drones et les routeurs chinois pourront bénéficier de mises à jour logicielles jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a déclaré mardi qu'elle autoriserait les drones et les routeurs grand public chinois vendus aux États-Unis à bénéficier de mises à jour logicielles critiques au moins jusqu'à la fin de l'année 2028.

Ces derniers mois, la FCC a interdit l'importation de nouveaux modèles de drones et de routeurs chinois alors que Washington a pris des mesures répressives à l'encontre des entreprises technologiques chinoises pour des raisons de sécurité nationale, craignant des cyberattaques.

Elle continue toutefois d'autoriser l'importation et la vente des versions déjà approuvées. La FCC a déclaré qu'elle autorisait les mises à jour logicielles et micrologicielles visant à remédier aux préjudices causés aux consommateurs américains.

Les routeurs grand public sont des boîtiers qui connectent les ordinateurs, les téléphones et les appareils intelligents à Internet. La FCC a déclaré que ce changement garantira aux consommateurs américains de recevoir “toutes les mises à jour logicielles et micrologicielles nécessaires au bon fonctionnement continu des appareils, telles que celles qui corrigent les vulnérabilités et facilitent la compatibilité avec différents systèmes d'exploitation”.

La FCC examine par ailleurs la possibilité d’interdire l’importation d’équipements chinois provenant d’un groupe de fabricants, après avoir déjà interdit l’importation ou la vente de leurs nouveaux modèles en 2022.

Cette interdiction ajouterait les équipements de télécommunications et de vidéosurveillance fabriqués par Huawei, ZTE 000063.SZ , Hytera 002583.SZ , Hikvision 002415.KS et Dahua 002236.SZ à la “liste des entreprises concernées” de la FCC, qui recense les sociétés présentant un risque pour la sécurité nationale des États-Unis. Hikvision a intenté une action en justice pour bloquer ce projet.

La proposition n'inclurait pas l'interdiction des drones ou routeurs chinois déjà approuvés.

Le 30 avril, la FCC a voté en faveur d'une proposition visant à interdire à tous les laboratoires chinois de tester des appareils électroniques tels que les smartphones, les appareils photo et les ordinateurs destinés à être utilisés aux États-Unis. La FCC affirme qu'environ 75 % de tous les appareils électroniques américains sont testés en Chine.

La FCC a également voté en faveur d’une proposition visant à interdire à China Mobile 600941.SS , China Telecom

601728.SS et China Unicom 0762.HK d’exploiter des centres de données aux États-Unis et pourrait interdire aux opérateurs de télécommunications de s’interconnecter avec des entreprises jugées comme des menaces pour la sécurité.

La FCC envisage également d'interdire l'interconnexion avec des entreprises qui possèdent des centres de données ou des points de présence au sein des points d'échange Internet américains, d'étendre les restrictions à certaines filiales d'entreprises figurant sur la liste et d'interdire l'interconnexion avec des opérateurs utilisant des équipements provenant de fournisseurs figurant sur la “liste des fournisseurs visés”.