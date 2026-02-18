Une agence américaine a demandé la transcription du spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (NBC, Comcast et la FCC n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Selon le New York Post, la FCC n'a pas l'intention de prendre des mesures) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications a demandé des transcriptions du spectacle de Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl à la chaîne NBC de Comcast

CMCSA.O après qu'un législateur républicain a suggéré qu'il pourrait violer les règles fédérales en matière d'indécence, a déclaré un membre de la commission mercredi. La commissaire de la FCC, Anna Gomez, a déclaré qu'elle avait examiné les transcriptions du spectacle , qui était en grande partie en espagnol, après avoir appris que la commission les avait demandées. "Je les ai examinées attentivement et je n'ai trouvé aucune violation de nos règles ni aucune justification pour harceler les radiodiffuseurs à propos d'un spectacle en direct standard", a déclaré Mme Gomez.

Comcast, NBC et la FCC n'ont pas fait de commentaires immédiats.

Le représentant Randy Fine, un républicain, avait suggéré que Bad Bunny avait utilisé des jurons en espagnol pendant le spectacle et avait demandé à M. Carr d'imposer des amendes et de réviser les licences de radiodiffusion.

Le New York Post a rapporté plus tôt que le spectacle n'incluait pas certaines paroles contenant des références sexuelles graphiques et que la FCC ne prévoyait pas de réexaminer l'affaire à moins de preuves supplémentaires, citant une source familière avec l'affaire.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux après le spectacle de mi-temps du 8 février, le président Donald Trump a attaqué la superstar portoricaine et s'est plaint que le spectacle était essentiellement en espagnol, affirmant qu'il s'agissait d'un "affront à la grandeur de l'Amérique" et d'une "gifle au visage" du pays. "Personne ne comprend un mot de ce qu'il dit", a écrit M. Trump sur son compte de médias sociaux, qualifiant la danse de "dégoûtante" et inadaptée aux enfants.