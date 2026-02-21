Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent
Aston Villa 1-1 Leeds
Buts : Abraham (88 e ) pour les Villans // Stach (31 e ) pour Leeds
Avec son coup-franc direct qui a piégé Emiliano Martinez, l’Allemand Anton Stach a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison pour Leeds. Surtout, ce bijou décoché à la demi-heure de jeu a bien failli rapporter les trois points aux visiteurs et freiner les joueurs d’Unai Emery dans leur course pour rattraper Chelsea. Mais un changement bien senti et la cuisse de Tammy Abraham ont finalement permis aux Villans d’arracher un point à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, le Top 3, ça se prend, non ?…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer