Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent

Aston Villa 1-1 Leeds

Buts : Abraham (88 e ) pour les Villans // Stach (31 e ) pour Leeds

Avec son coup-franc direct qui a piégé Emiliano Martinez, l’Allemand Anton Stach a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison pour Leeds. Surtout, ce bijou décoché à la demi-heure de jeu a bien failli rapporter les trois points aux visiteurs et freiner les joueurs d’Unai Emery dans leur course pour rattraper Chelsea. Mais un changement bien senti et la cuisse de Tammy Abraham ont finalement permis aux Villans d’arracher un point à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, le Top 3, ça se prend, non ?…

JD pour SOFOOT.com