 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 18:08

Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent

Abraham sauve Aston Villa, douche froide pour Chelsea, Milner et Brighton assurent

Aston Villa 1-1 Leeds

Buts : Abraham (88 e ) pour les Villans // Stach (31 e ) pour Leeds

Avec son coup-franc direct qui a piégé Emiliano Martinez, l’Allemand Anton Stach a inscrit l’un des plus beaux buts de la saison pour Leeds. Surtout, ce bijou décoché à la demi-heure de jeu a bien failli rapporter les trois points aux visiteurs et freiner les joueurs d’Unai Emery dans leur course pour rattraper Chelsea. Mais un changement bien senti et la cuisse de Tammy Abraham ont finalement permis aux Villans d’arracher un point à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Allez, le Top 3, ça se prend, non ?…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lens gâche tout contre Monaco
    Lens gâche tout contre Monaco
    information fournie par So Foot 21.02.2026 18:58 

    Alors qu'il menait encore de deux buts à l'heure de jeu, Lens s'est sabordé en encaissant trois réalisations en neuf minutes top chrono et a vu Monaco s'imposer lors de la 23e journée de Ligue 1. De quoi laisser le Paris Saint-Germain le doubler en tête du classement, ... Lire la suite

  • Julia Simon franchit en tête la ligne d'arrivée du relais féminin, remporté par la France le 18 février aux JO de Milan Cortina. ( AFP / FRANCK FIFE )
    JO: comment la France est devenue la référence mondiale du biathlon
    information fournie par AFP 21.02.2026 18:39 

    Avec 13 médailles dont 6 en or aux Jeux de Milan Cortina, record pulvérisé, la France s'est imposée comme la référence mondiale du biathlon, grâce à la culture de la gagne transmise par ses pionniers, à la densité de son collectif et au travail des techniciens. ... Lire la suite

  • Biathlon - Cérémonie de remise des prix du départ groupé féminin 12,5 km
    JO 2026-Le biathlon français conclut sa quinzaine par un doublé, le ski alpinisme en or
    information fournie par Reuters 21.02.2026 17:56 

    L'avant-dernière journée des Jeux olympiques de Milan-Cortina a été prolifique samedi ‌pour la France avec le titre du relais mixte de ski alpinisme et le doublé sur la mass start féminine de biathlon. La délégation française ​totalise désormais 23 médailles, dont ... Lire la suite

  • Le Bayern se fait peur mais assure l'essentiel face à Francfort
    Le Bayern se fait peur mais assure l'essentiel face à Francfort
    information fournie par So Foot 21.02.2026 17:41 

    Bayern Munich 3-2 Eintracht Francfort Buts : Pavlovic (15 e ), Kane (20 e , 28 e ) pour le FCB // Burkardt (76 e , sp), Kalimuendo (86 e ) pour la SGE Comme d’hab’, il ne fallait pas arriver en retard. Cette fois-ci, on ne parle pas forcément du public, mais plutôt ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank