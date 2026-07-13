Une action en justice accuse BlackRock d'avoir facturé des frais excessifs aux investisseurs de fonds communs de placement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

BlackRock BLK.N , l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, a été poursuivi lundi par des investisseurs qui l'accusent de leur avoir imposé des frais de gestion et des charges fiscales plus élevés en recourant à des pratiques comptables irrégulières qui ont gonflé la valeur de plus de 70 fonds communs de placement en actions.

* Selon une plainte déposée devant un tribunal de l’État de New York à Manhattan, BlackRock aurait classé à tort les revenus de dividendes et les plus-values réalisées comme des actifs des fonds, alors qu’il était tenu de distribuer ces sommes aux investisseurs au cours de l’année fiscale.

* Les investisseurs ont déclaré que ces valeurs liquidatives gonflées les avaient amenés à acheter moins de parts que ce à quoi ils avaient droit, et à payer des frais de gestion ainsi que des impôts plus élevés sur ce qui constituait essentiellement des passifs des fonds.

* BlackRock n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* La société new-yorkaise a clôturé le mois de mars avec 13.890 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont 7.660 milliards de dollars en actions.

* BlackRock a indiqué que plus de la moitié des actifs qu’elle gère se trouvent dans des comptes de retraite, dont les conséquences fiscales diffèrent de celles des comptes non liés à la retraite.

* Selon la plainte, le comportement de BlackRock ne saurait être excusé par le fait que la société ait averti les investisseurs, comme le font de nombreux gestionnaires de fonds, qu’ils risquaient d’encourir des obligations fiscales en achetant des parts peu avant la distribution des dividendes.

* “La mention "Achat d’un dividende" masque une réalité bien plus vaste et préjudiciable: celle selon laquelle la valeur liquidative des différents fonds BlackRock est artificiellement gonflée chaque jour par les revenus et gains accumulés”, indique la plainte.

* Les investisseurs ont accusé BlackRock d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), qui régit l’offre et la vente de titres.

* Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé pour les investisseurs ayant souscrit, au cours des trois dernières années, à des fonds communs de placement en actions gérés activement ou indiciels de BlackRock.

* Les avocats des investisseurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.