Une acquisition pour Hapag-Lloyd, des résultats décevants pour ALSO Holding et Vicat
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:54
Actions en hausse
ERG S.P.A ( 4%): la société italienne d'énergies renouvelables bénéficie de rumeurs d'alliance ou de fusion.
DKSH Holding AG ( 4%): la société suisse a publié des résultats en demi-teinte, mais a confirmé sa feuille de route à moyen terme et relevé son dividende.
Wilhelmsen Holding ( 4%): Pareto Securities relève son objectif de cours sur la société norvégienne.
Hapag-Lloyd ( 3%) : La compagnie maritime a annoncé avoir conclu un accord pour l'acquisition de Zim Integrated Shipping Services, pour un montant de 4 milliards de dollars.
Actions en baisse
ALSO Holding (-23%) : malgré un chiffre d'affaires en hausse de 39 %, la publication de la société suisse déçoit les analystes.
Plus500 (-6%) : les principaux dirigeants prévoient de céder 2% du capital.
Vicat (-4%) : l'action du cimentier est sanctionnée après des perspectives jugées prudentes pour l'exercice 2026.
