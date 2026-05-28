Une accréditation et une certification renouvelées pour Cegedim Business Services

Cegedim Business Services annonce le renouvellement, à l'issue d'audits indépendants, de son accréditation ISAE 3402 Type II et de sa certification ISO 27001, "témoignant de son engagement constant envers ses clients en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité de ses processus".

L'accréditation ISAE 3402 Type II concerne l'ensemble des solutions digitales opérées par Cegedim Business Services, qui accompagnent au quotidien les entreprises dans l'optimisation et la sécurisation de leurs processus clés de gestion de la paie, de la facturation et des flux de données de santé.

Fruit d'une mobilisation continue de l'ensemble des équipes, cette accréditation "repose sur un processus rigoureux d'évaluation mené sur une année complète, durant laquelle les collaborateurs ont démontré leur expertise, leur rigueur et leur capacité à mettre en oeuvre les activités de contrôle définies".

La certification ISO 27001 est quant à elle une norme internationale de référence en matière de management de la sécurité de l'information, pour les activités de commercialisation, de développement, de mise en oeuvre et de maintien en conditions de sécurité et opérationnelles du service de facturation électronique.