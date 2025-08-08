Under Armour s'effondre en raison de faibles prévisions de ventes et de coûts liés aux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions d'Under Armour UAA.N chutent de 21 % à 5,25 $ dans les premiers échanges

** Le fabricant de vêtements de sport met en garde contre des coûts supplémentaires de 100 millions de dollars liés aux tarifs douaniers pour l'exercice 2026

* * Le fabricant de vêtements de sport prévient qu'il devra débourser 100 millions de dollars de plus au cours de l''exercice 2026

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait baisser de 6 à 7 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

** La baisse de la marge brute devrait se situer entre 340 et 360 points de base, principalement en raison des défis posés à la chaîne d'approvisionnement par les tarifs douaniers

** Les analystes de Citi déclarent que la faiblesse des résultats du deuxième trimestre met en évidence le faible positionnement des marques en Amérique du Nord, et que l'UAA est susceptible de subir des pressions alors que les détaillants donnent la priorité aux marques les plus fortes au détriment des acteurs les plus faibles du marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 19 % depuis le début de l'année