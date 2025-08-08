 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 749,57
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Under Armour s'effondre en raison de faibles prévisions de ventes et de coûts liés aux droits de douane
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions d'Under Armour UAA.N chutent de 21 % à 5,25 $ dans les premiers échanges

** Le fabricant de vêtements de sport met en garde contre des coûts supplémentaires de 100 millions de dollars liés aux tarifs douaniers pour l'exercice 2026

* * Le fabricant de vêtements de sport prévient qu'il devra débourser 100 millions de dollars de plus au cours de l''exercice 2026

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait baisser de 6 à 7 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

** La baisse de la marge brute devrait se situer entre 340 et 360 points de base, principalement en raison des défis posés à la chaîne d'approvisionnement par les tarifs douaniers

** Les analystes de Citi déclarent que la faiblesse des résultats du deuxième trimestre met en évidence le faible positionnement des marques en Amérique du Nord, et que l'UAA est susceptible de subir des pressions alors que les détaillants donnent la priorité aux marques les plus fortes au détriment des acteurs les plus faibles du marché

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 19 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
5,160 USD NYSE -22,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank