Under Armour s'attend à une nouvelle baisse des ventes, les droits de douane américains risquant de peser sur la demande

La marge brute du deuxième trimestre devrait baisser de 340 à 360 points de base

Les droits de douane sur les produits vietnamiens et indonésiens constituent un risque direct

Manque à gagner au 1er trimestre, revenus en ligne avec les estimations

par Neil J Kanatt

Under Armour UAA.N a déclaré vendredi que la baisse de ses ventes s'aggraverait ce trimestre, car l'inflation toujours élevée et l'incertitude tarifaire pèsent sur la demande en Amérique du Nord, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de vêtements de sport de 17 % dans les échanges de pré-marché.

Le distributeur a eu du mal à stimuler la demande au cours des deux dernières années et les efforts pour relancer l'activité ont rencontré plus d'obstacles ces derniers mois en raison des politiques tarifaires changeantes de l'administration Trump.

Under Armour, basé dans le Maryland, a fait revenir le fondateur de , Kevin Plank, en tant que directeur général en mars de l'année dernière pour relancer l'entreprise. En mai, ellea annoncé des plans pour augmenter les prix afin de compenser l'impact des tarifs douaniers, ce qui risque d'accroître la demande alors que les clients recherchent des options moins chères.

"Il est inquiétant de constater qu'un an après le début de son plan de restructuration, il n'y a toujours pas de signe d'inversion de la baisse des revenus et des difficultés de rentabilité à l'horizon", a déclaré Sky Canaves, analyste chez Emarketer.

En mai, l'entreprise s'approvisionnait au Viêt Nam pour environ 30 % de son volume global de marchandises et en Indonésie pour 15 %. Elle est directement menacée par les droits de douane de 20 % imposéspar le président Donald Trump sur les produits vietnamiens et de 19 % sur les produits indonésiens , bien que l'on ne sache pas encore si ces droits changeront.

"L'impact imminent des droits de douane et la faiblesse de la demande des consommateurs américains au second semestre n'augurent rien de bon pour ses perspectives de redressement à court terme",a déclaré M. Canaves.

La société prévoit une baisse de 6 à 7 % de son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 2,9 %, selon les données compilées par LSEG.

Under Armour s'attend à ce que la marge brute trimestrielle diminue de 340 à 360 points de base en raison d'éventuels problèmes de chaîne d'approvisionnement liés aux droits de douane, mais a déclaré que des taux directeur favorables et des avantages en termes de prix compenseraient en partie cette baisse.

Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1 et 2 cents, alors que les estimations étaient de 26 cents.

Pour le premier trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires a baissé de 4 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars, conformément aux estimations, tandis que le bénéfice ajusté par action de 2 cents a manqué les estimations de 3 cents.