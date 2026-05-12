Under Armour s'attend à une nouvelle année difficile en raison des difficultés rencontrées en Amérique du Nord ; le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de l'action, ajout d'informations contextuelles au paragraphe 3, commentaire du directeur général au paragraphe 4, détails aux paragraphes 5, 6 et 10,)

Under Armour UAA.N prévoit une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires annuel et s'attend à un bénéfice bien inférieur aux estimations mardi, la faiblesse de son marché clé en Amérique du Nord pesant sur les efforts de redressement du directeur général Kevin Plank.

Les actions du fabricant de vêtements de sport, qui a enregistré une baisse de ses ventes pendant trois années consécutives, ont chuté d'environ 14 % en pré-ouverture.

Le fondateur Plank, qui a repris le poste de directeur général en 2024, s'est fixé pour objectif de réduire d'environ 25 % les gammes de produits de l'entreprise et de se tourner vers des articles plus onéreux dans des catégories telles que l'entraînement, la course à pied et les sports d'équipe.

« Nous rationalisons notre modèle opérationnel et renforçons la responsabilité dans l'exécution », a déclaré M. Plank dans un communiqué.

Under Armour prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 140 et 160 millions de dollars, ce qui inclut environ 70 millions de dollars de bénéfices liés à d'éventuels remboursements de droits de douane, ainsi qu'une perte d'environ 35 millions de dollars due au conflit au Moyen-Orient.

La société prévoit également un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 8 et 12 cents, contre une prévision moyenne des analystes de 23 cents.

Le distributeur de vêtements s'attend à ce que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 recule légèrement, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 1,6 % à 5,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Under Armour a indiqué que les ventes annuelles en Amérique du Nord devraient reculer d'un faible pourcentage à un chiffre.

Ce rapport pessimiste renforce les inquiétudes concernant les défis auxquels la société est confrontée pour stabiliser son activité principale sur un marché où les consommateurs sont devenus plus sélectifs et où la concurrence de marques telles que Nike NKE.N , Lululemon LULU.O , Adidas ADSGn.DE et Puma

PUMG.DE s'est intensifiée.

Au cours du trimestre clos le 31 mars, Under Armour a enregistré une perte plus importante que prévu, tandis que son chiffre d'affaires trimestriel a reculé de 1 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 1,17 milliard de dollars, un résultat conforme aux estimations.