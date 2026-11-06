Under Armour réduit sa prévision de marge, le titre recule

Under Armour a réduit vendredi sa prévision de marge bénéficiaire pour l'ensemble de l'exercice en cours du fait d'une hausse de ses coûts, principalement constatée au niveau de sa chaîne logistique. Les effets de son programme de transformation sont plus que neutralisés par la flambée du pétrole.

Le fabricant américain d'articles de sport indique ne plus s'attendre qu'à une amélioration de 1,7 à 2,2 points de pourcentage de sa marge brute sur l'exercice 2026/2027, qui se clôturera à la fin du mois de mars prochain, et non plus comprise entre 2,2 et 2,7 points.

Il précise cependant qu'environ 1,5 point de cet accroissement devrait s'expliquer par le remboursement des surtaxes douanières américaines qui avaient pesé sur ses résultats sur l'exercice 2026/2027.

Grâce à ses hausses de prix, à un moindre recours aux promotions et à un "mix" produits plus favorable, le groupe basé à Baltimore a cependant revu à la hausse son estimation de résultat opérationnel annuel, désormais vu entre 99 et 119 millions de dollars contre une précédente prévision qui allait de 96 à 116 millions.

Son résultat par action est quant à lui attendu dans un intervalle compris entre une perte de 0,02 dollar par titre et un bénéfice de 0,02 dollar par titre, à comparer avec une perte envisagée entre 0,01 et 0,05 dollar jusqu'ici.

Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre, UA dit avoir enregistré un résultat par action à l'équilibre, pour un chiffre d'affaires en repli de 7% à 1,2 milliard de dollars.

Son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice est toujours anticipé sur un repli de l'ordre de 5%.

Le titre cédait 7% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street après ces annonces.