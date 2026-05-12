Under Armour prévoit une baisse de son chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 2: l'entreprise prévoit désormais une légère baisse de son chiffre d'affaires annuel, et non plus une baisse de l'ordre d'un faible pourcentage à un chiffre)

Under Armour UAA.N a annoncé mardi une baisse de son chiffre d'affaires annuel, alors que le fabricant de vêtements de sport est confronté à la faiblesse des dépenses de consommation et à l'incertitude macroéconomique sur son marché clé, l'Amérique du Nord. La société prévoit une légère baisse de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2027, alors que les analystes s'attendent en moyenne à une hausse de 1,6 % pour atteindre 5,05 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.