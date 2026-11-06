Under Armour prévoit un impact plus important au Moyen-Orient et revoit à la baisse son objectif de croissance de la marge brute annuelle

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Under Armour UAA.N a averti jeudi que le conflit au Moyen-Orient aurait un impact plus important sur son résultat d'exploitation et a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle de la marge brute, ce qui a entraîné une chute d'environ 12 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Le fabricant de vêtements de sport rejoint ainsi une série d’entreprises de tous les secteurs qui anticipent une hausse des coûts de transport et de la chaîne d’approvisionnement en raison de la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre en Iran .

Voici quelques détails:

* La société prévoit une augmentation de sa marge brute annuelle de 170 à 220 points de base, soit un rythme plus lent que ses prévisions antérieures, qui tablaient sur une amélioration de 220 à 270 points de base

* Le chiffre d’affaires trimestriel d’Under Armour a reculé d’environ 7 % par rapport à l’année dernière, s’établissant à 1,24 milliard de dollars, soit un résultat légèrement supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

* La société a affiché un résultat trimestriel ajusté à l'équilibre, alors que les estimations tablaient sur une perte de 1 cent par action

* Le chiffre d'affaires net de son segment nord-américain, qui représente une part importante de ses revenus, a reculé d'environ 7 % pour s'établir à 737,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre

* Under Armour prévoit un impact d’environ 45 millions de dollars lié au conflit au Moyen-Orient, contre une estimation précédente de 35 millions de dollars

* Elle s'attend à ce que la hausse des prix et les remboursements liés aux frais tarifaires au titre de l'IEEPA contribuent à soutenir ses marges pour l'exercice 2027