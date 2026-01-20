Under Armour perd son appel sur la couverture d'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - La Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit déclare que les prévisions financières publiques et les pratiques comptables de Under Armour constituent une seule réclamation, et non des réclamations distinctes, en vertu de la police d'assurance de l'entreprise

La Cour déclare que la couverture de Under Armour est de 100 millions de dollars, et non de 200 millions de dollars, en vertu de sa police d'assurance des administrateurs et dirigeants de 2017-2018

La Cour d'appel renverse la décision d'un tribunal inférieur qui était en faveur de Under Armour

La Cour d'appel américaine se prononce contre Under Armour dans un litige portant sur une couverture d'assurance de 100 millions de dollars