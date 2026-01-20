 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Under Armour perd son appel sur la couverture d'assurance
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - La Cour d'appel des États-Unis pour le quatrième circuit déclare que les prévisions financières publiques et les pratiques comptables de Under Armour constituent une seule réclamation, et non des réclamations distinctes, en vertu de la police d'assurance de l'entreprise

La Cour déclare que la couverture de Under Armour est de 100 millions de dollars, et non de 200 millions de dollars, en vertu de sa police d'assurance des administrateurs et dirigeants de 2017-2018

La Cour d'appel renverse la décision d'un tribunal inférieur qui était en faveur de Under Armour

La Cour d'appel américaine se prononce contre Under Armour dans un litige portant sur une couverture d'assurance de 100 millions de dollars

Valeurs associées

UNDER ARMOUR RG-A
5,779 USD NYSE -0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank