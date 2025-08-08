 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Under Armour : les résultats et les prévisions déçoivent
information fournie par AOF 08/08/2025 à 15:00

(AOF) - Under Armour a publié des résultats inférieurs aux attentes des analystes. Au premier trimestre de l’exercice 2025/2026, la perte nette du groupe s’est élevée à 2,612 millions de dollars contre 305 millions de dollars il y a un an. De son côté, le chiffre d’affaires a reculé de 4%, à 1,134 milliard de dollars. Dans le détail, les revenus en Amérique du Nord sont en baisse de 5%, à 670 millions de dollars sur la période, tandis qu’à l’international, le repli n’a été que de 1%, à 467 millions de dollars.

Enfin, la marge brute a augmenté de 70 points de base, pour atteindre 48,2%, essentiellement grâce à des taux de change, des prix et un mix produits favorables.

En mai 2024, le spécialiste des vêtements et chaussures de sport a annoncé un plan de restructuration visant à améliorer son efficacité financière et opérationnelle. Le coût de ce plan est estimé entre 140 et 160 millions de dollars, dont 90 millions de dollars devraient être liés à la trésorerie et 70 millions de dollars à des charges hors trésorerie.

À la fin du premier trimestre 2025/2026, ce plan a entraîné l'enregistrement de 71 millions de dollars de charges de restructuration et de dépréciation, ainsi que 39 millions de dollars d'autres dépenses de transformation. L'entreprise prévoit que les charges restantes détaillées dans le plan de restructuration mis à jour seront comptabilisées d'ici la fin de l'exercice 2025/2026.

Pour le deuxième trimestre, Under Armour prévoit un chiffre d'affaires en repli de 6 à 7%, soit une accélération de la contraction après une baisse de 4% des revenus au premier trimestre. La marge brute devrait quant à elle reculer de 340 à 360 points de base, en raison des difficultés rencontrées sur la chaîne.

