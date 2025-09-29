 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rachida Dati va connaître les dates de son procès pour corruption
information fournie par AFP 29/09/2025 à 03:51

La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati, le 27 septembre 2025 à Nantes ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Rachida Dati devrait connaître lundi après-midi les dates de son procès aux côtés de l'ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn pour corruption et trafic d'influence, lors d'une audience dite "de fixation" au tribunal de Paris.

Tous deux contestent les charges dans ce dossier judiciaire instruit depuis 2019 et aux lourds enjeux politiques, a fortiori depuis que la maire du VIIe arrondissement de Paris a reçu cet été le soutien de son parti, Les Républicains, pour conduire la campagne des municipales dans la capitale.

Selon deux sources proches du dossier, son procès pourrait se tenir après le scrutin des 15 et 22 mars.

La ministre de la Culture démissionnaire, 59 ans, doit être jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence passifs par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale, en l'espèce le Parlement européen.

Elle est soupçonnée d'avoir perçu 900.000 euros entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil actées dans une convention d'honoraires signée le 28 octobre 2009 avec RNBV, filiale de l'alliance Renault-Nissan, mais sans avoir réellement travaillé, alors qu'elle était avocate et députée européenne (2009-2019).

Les juges qui ont instruit le dossier estiment que l'activité de Rachida Dati au Parlement européen "s'apparente à du lobbying", ce qui "paraît incompatible tant avec son mandat qu'avec la profession d'avocat".

Après l'annonce de son renvoi devant le tribunal correctionnel, fin juillet, Rachida Dati avait assuré de la réalité de son travail d'avocate et contesté tout lobbying au Parlement européen. "Président du plus grand groupe industriel automobile au monde, président des constructeurs européens, vous pensez que Carlos Ghosn avait besoin de moi ?", avait-elle interrogé.

L'ancien patron de Renault-Nissan, 71 ans, est pour sa part visé depuis avril 2023 par un mandat d'arrêt et doit être jugé pour abus de pouvoir par dirigeant de société, abus de confiance, corruption et trafic d'influence actifs.

Celui qui possède les nationalités libanaise, française et brésilienne est établi au Liban depuis fin 2019 après une fuite rocambolesque du Japon.

Rachida Dati fait par ailleurs l'objet d'une enquête judiciaire visant l'éventuelle non-déclaration de bijoux de luxe à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle conteste là encore toute irrégularité.

  • Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau (au centre) arrive à son procès pour chantage à la sextape, le 22 septembre 2025 au tribunal correctionnel de Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Procès de la sextape: l'heure des réquisitions
    information fournie par AFP 29.09.2025 03:52 

    Après une semaine de débats précis et parfois houleux, le procès dit du chantage à la sextape de Saint-Etienne sera consacré lundi aux réquisitions à l'encontre du maire Gaël Perdriau, qui a bataillé pied à pied pour convaincre de son innocence. L'élu de 53 ans, ... Lire la suite

  • Photo de la marine brésilienne publiée le 8 juin 2009 montrant des plongeurs en train de récupérer une dérive de l'avion A330 d'Air France qui s'est écrasé dans l'Atlantique le 1er juin 2009 ( BRAZILIAN NAVY / - )
    Le crash du Rio-Paris en 2009 de retour devant la justice
    information fournie par AFP 29.09.2025 03:52 

    Air France et Airbus sont-ils responsables d'homicides involontaires dans l'affaire du crash de l'avion qui reliait Rio à Paris? Seize ans après cet accident qui a fait 228 morts, la compagnie et le constructeur, relaxés en première instance, sont jugés à partir ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Mobilisation sociale, gouvernement, budget: Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 03:51 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon, au cours de laquelle il devra dévoiler son gouvernement, et trouver la clé d'une équation politique complexe ... Lire la suite

  • Cédric Jubillar lors de l'ouverture de son procès devant la Cour d'asises du Tarn à Albi, le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Au procès Jubillar, nouvelle confrontation sur l'enquête pour ouvrir la 2e semaine
    information fournie par AFP 29.09.2025 03:51 

    La deuxième semaine du procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine s'ouvre lundi par une nouvelle confrontation annoncée sur l'enquête, la défense ayant demandé à entendre l'ancien procureur de Toulouse, qui, selon elle, a "crucifié" leur client ... Lire la suite

L'offre BoursoBank