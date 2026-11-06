Under Armour fait état d'une faiblesse généralisée et prévoit une baisse des ventes plus marquée que prévu au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un graphique; mise à jour des cours boursiers)

Under Armour UAA.N a signalé vendredi une faiblesse généralisée de son portefeuille, alors que le fabricant de vêtements de sport est confronté à un contexte de consommation difficile et à des remises agressives pratiquées par ses concurrents pour écouler leurs stocks.

La société a également revu à la baisse ses prévisions de marge brute annuelle, expliquant que les perturbations liées au Moyen-Orient s'étaient prolongées au-delà de ses prévisions initiales, venant s'ajouter à la pression exercée par la hausse des coûts du carburant et du fret.

L'action de la société, qui avait plongé d'environ 12 % avant l'ouverture du marché, affichait une baisse d'environ 3 %.

Voici quelques détails:

* La société a fait état de baisses dans toutes ses principales catégories de produits au deuxième trimestre, avec en tête une chute d’environ 11 % des ventes de chaussures, tandis que celles de vêtements ont reculé de 6 % et celles d’accessoires d’environ 7 %.

* Elle prévoit désormais une baisse de son chiffre d’affaires d’environ 8 % à 9 % au troisième trimestre; les analystes s’attendaient à une baisse d’environ 4 %, selon les données compilées par LSEG

* Elle prévoit également une perte ajustée comprise entre un et trois cents pour le trimestre, bien en deçà des prévisions qui tablaient sur un bénéfice de quatre cents

* La société prévoit une augmentation de sa marge brute annuelle de 170 à 220 points de base, soit une progression plus modérée que ses prévisions antérieures, qui tablaient sur une amélioration de 220 à 270 points de base

* Under Armour prévoit une baisse à deux chiffres (faible) au troisième trimestre en Amérique du Nord, qui représente une part importante de son chiffre d’affaires

* Les pressions actuelles sur la fréquentation et les facteurs macroéconomiques pourraient entraîner un recul plus important que prévu en Amérique du Nord au cours de cet exercice, a déclaré le directeur financier Reza Taleghani lors d’une conférence téléphonique post-résultats

* Le chiffre d’affaires et le bénéfice par action ajusté d’Under Armour au deuxième trimestre ont légèrement dépassé les attentes

* "Under Armour progresse dans la simplification de son activité, la réduction des coûts et l’amélioration de ses produits, mais il reste encore un long chemin à parcourir", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar, ajoutant que le redressement de l’entreprise reste entravé par la faiblesse de la demande du secteur, les nombreuses promotions et les prix élevés de l’essence

* Under Armour prévoit un impact lié au conflit au Moyen-Orient d’environ 45 millions de dollars, contre une estimation précédente de 35 millions de dollars