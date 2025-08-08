Under Armour chute car les prévisions de ventes pour le deuxième trimestre sont inférieures aux estimations

8 août - ** Les actions d'Under Armour UAA.N ont baissé de 14% à 5,95 $ avant le marché ** Le fabricant de vêtements prévoit des revenus inférieurs aux estimations pour le deuxième trimestre, pénalisés par une faible demande en Amérique du Nord en raison des incertitudes tarifaires

** Le fabricant de vêtements prévoit une baisse du chiffre d'affaires trimestriel de 6 à 7 %, alors que les estimations tablaient sur une baisse de 2,9 %, d'après les données compilées par LSEG.

** Prévoit une baisse de la marge brute de 340 à 360 points de base au deuxième trimestre, principalement en raison des vents contraires de la chaîne d'approvisionnement liés à l'impact tarifaire anticipé

** Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre est de 2 cents, inférieur aux estimations de 3 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année