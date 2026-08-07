Under Armour abaisse ses prévisions, le titre attendu en baisse

L'équipementier sportif, dont le titre fléchit de 4% en avant-Bourse, a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande toujours atone en Amérique du Nord, son principal marché.

Le groupe table désormais sur un recul d'environ 5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice, contre une "légère baisse" anticipée jusqu'à présent.

Cette révision reflète la prudence persistante des consommateurs face à un environnement macroéconomique incertain, marqué par une inflation encore élevée et un ralentissement des dépenses discrétionnaires.

Au premier trimestre de son exercice, les ventes en Amérique du Nord ont reculé de 9%, à 609,8 millions de dollars, contribuant à une baisse de 3% du chiffre d'affaires total, à 1,10 milliard de dollars, un niveau légèrement inférieur aux attentes des analystes.

En revanche, le bénéfice ajusté par action, de 5 cents, a dépassé le consensus.

"Alors que nous évoluons dans un environnement de consommation difficile, nous continuons de progresser dans la construction d'un Under Armour plus ciblé", a déclaré le directeur général Kevin Plank, de retour à la tête du groupe depuis 2024.

Le dirigeant poursuit un vaste plan de redressement visant à repositionner la marque sur des segments plus premium, avec une réduction d'environ 25% de l'assortiment et un recentrage sur les catégories de l'entraînement, de la course à pied et des sports collectifs. Under Armour a indiqué avoir déjà engagé 266 millions de dollars de coûts de restructuration et prévoit d'achever ce plan d'ici la fin de l'année.

Le groupe a toutefois maintenu ses prévisions de résultat opérationnel annuel, soutenu par ses mesures de réduction des coûts. Sa marge brute a progressé de 590 points de base, à 54,1%, notamment grâce à des remboursements liés à des coûts tarifaires précédemment comptabilisés.