Under Amour met fin à son partenariat avec la star de la NBA Stephen Curry

(AOF) - Under Amour annonce avoir mis fin à une décennie de partenariat avec la star de la NBA Stephen Curry. L'équipementier sportif prévoit de sortir la Curry 13 – la dernière chaussure issue de la collaboration entre Curry Brand et Under Armour – en février, comme prévu. La société est confrontée à la volatilité des droits de douane et à la faiblesse des dépenses des consommateurs.

" Pour Under Armour, ce moment est synonyme de discipline et de recentrage sur la marque UA principale, à une étape cruciale de notre redressement. Quant à Stephen, c'est le bon moment pour laisser évoluer ce que nous avons créé, selon ses propres termes ", a déclaré Kevin Plank, PDG d'Under Armour qui a élargi ses plans de restructuration et prévoit d'enregistrer une charge supplémentaire de 95 millions de dollars, incluant la séparation avec Curry.

