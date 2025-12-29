Femme tuée dans le centre de Lille: son conjoint mis en examen

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire ( AFP / DENIS CHARLET )

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen lundi soir pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Lille.

Le mis en cause âgé de 29 ans avait alerté la police, indiquant avoir porté des coups de couteaux à la victime, a précisé le procureur de la République adjoint de Lille, Antoine Berthelot.

Il avait également tenté de mettre fin à ses jours en consommant des médicaments, a précisé une source policière à l'AFP.

Le corps découvert dans la chambre de leur appartement présentait de nombreuses plaies à l'arme blanche, et l'homme avait un couteau à la main à l'arrivée des forces de l'ordre, selon une autre source policière.

"Aucun mobile possible n'est pour l'heure avancé par le suspect", a ajouté le parquet de Lille.

Il s'agissait du second féminicide la semaine de Noël à Lille. Samedi, un autre homme de 36 ans avait déjà été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué après la découverte jeudi de sa compagne morte dans leur appartement.

"L'autopsie pratiquée sur le corps de la victime laisse apparaître plusieurs impacts sur le crâne qui permettent de conclure à une origine traumatique du décès", intervenu la nuit de Noël, a précisé lundi le parquet de Lille.

Outre son compagnon, un ami de 47 ans, hébergé depuis plusieurs semaines au domicile du couple, a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, et placé sous contrôle judiciaire.

Chaque jour en France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de 2024 de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées en novembre.