 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Femme tuée dans le centre de Lille: son conjoint mis en examen
information fournie par AFP 29/12/2025 à 22:45

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire ( AFP / DENIS CHARLET )

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire ( AFP / DENIS CHARLET )

Le compagnon d'une femme de 25 ans retrouvée morte chez elle dans le centre de Lille samedi a été mis en examen lundi soir pour meurtre par conjoint et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Lille.

Le mis en cause âgé de 29 ans avait alerté la police, indiquant avoir porté des coups de couteaux à la victime, a précisé le procureur de la République adjoint de Lille, Antoine Berthelot.

Il avait également tenté de mettre fin à ses jours en consommant des médicaments, a précisé une source policière à l'AFP.

Le corps découvert dans la chambre de leur appartement présentait de nombreuses plaies à l'arme blanche, et l'homme avait un couteau à la main à l'arrivée des forces de l'ordre, selon une autre source policière.

"Aucun mobile possible n'est pour l'heure avancé par le suspect", a ajouté le parquet de Lille.

Il s'agissait du second féminicide la semaine de Noël à Lille. Samedi, un autre homme de 36 ans avait déjà été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué après la découverte jeudi de sa compagne morte dans leur appartement.

"L'autopsie pratiquée sur le corps de la victime laisse apparaître plusieurs impacts sur le crâne qui permettent de conclure à une origine traumatique du décès", intervenu la nuit de Noël, a précisé lundi le parquet de Lille.

Outre son compagnon, un ami de 47 ans, hébergé depuis plusieurs semaines au domicile du couple, a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger, et placé sous contrôle judiciaire.

Chaque jour en France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal, un chiffre en hausse sur un an, selon les données de 2024 de la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof) publiées en novembre.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une statue de Brigitte Bardot dans ke centre de Saint-Tropez, photographiée le 28 décembre 2025 ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Brigitte Bardot sera inhumée le 7 janvier à Saint-Tropez
    information fournie par AFP 29.12.2025 20:15 

    Les obsèques de Brigitte Bardot se dérouleront mercredi 7 janvier à Saint-Tropez avec une cérémonie religieuse retransmise sur grands écrans puis une inhumation de la star "privée et confidentielle" dans cette petite ville portuaire de la Méditerranée, a annoncé ... Lire la suite

  • L'écrivain Pierre Bordage pose lors de sa visite au salon du livre de Paris, le 26 mars 2010 ( AFP / ETIENNE DE MALGLAIVE )
    Décès de l'auteur de science-fiction Pierre Bordage
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:45 

    L'écrivain Pierre Bordage, auteur de best-sellers de science-fiction, est décédé vendredi à 70 ans, ont annoncé lundi les éditeurs Au diable vauvert et L'Atalante, qui ont publié la plupart de sa cinquantaine de romans. Son "décès brutal" est "survenu à la suite ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert à l'entame d'une semaine écourtée
    information fournie par Reuters 29.12.2025 18:26 

    par Augustin Turpin Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé dans le vert lundi, restant proches de leurs records historiques pour la reprise des échanges après la pause de Noël, les gains du secteur des ressources de base ayant compensé ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en légère hausse
    information fournie par AFP 29.12.2025 18:25 

    La Bourse de Paris a terminé en légère hausse lundi, sur un marché aux faibles volumes dans la dernière ligne droite avant la fin de l'année 2025. Le CAC 40 a pris 0,10% à 8.112,02 points, en hausse de 8,44 points. Mercredi, dernier jour d'ouverture de la Bourse ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank