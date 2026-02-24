Un YouTuber poursuit Runway AI dans le cadre d'une action collective sur les droits d'auteur concernant l'entraînement à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

La startup Runway AI, spécialisée dans les vidéos d'intelligence artificielle, a fait l'objet d'une proposition de recours collectif devant le tribunal fédéral de Californie pour avoir prétendument utilisé à mauvais escient le contenu de YouTube pour former sa plateforme de génération de vidéos. Le créateur de YouTube David Gardner a déclaré dans la plainte , déposée lundi à Los Angeles, que Runway avait contourné les protections des droits d'auteur de YouTube pour télécharger illégalement des vidéos d'utilisateurs afin d'entraîner son intelligence artificielle.

Gardner, qui vit dans le comté de Los Angeles, accuse Runway de violer les conditions d'utilisation de YouTube et la loi californienne sur la concurrence déloyale. L'action en justice, qui vise à obtenir un montant non précisé de dommages-intérêts, est l'une des dizaines d'affaires de droits d'auteur intentées par des auteurs, des artistes visuels et d'autres créateurs contre des entreprises technologiques au sujet de leur entraînement à l'IA. D'autres YouTubers ont intenté des actions en justice similaires contre OpenAI, Nvidia, Snap, Meta et ByteDance.

Les porte-parole de Runway n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la plainte mardi, pas plus que Gardner et ses avocats. Un porte-parole de la société mère de YouTube, Google GOOGL.O , qui n'est pas directement impliquée dans l'affaire, n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire. Runway, basée à New York, a été évaluée à plus de 5,3 milliards de dollars à la suite de tours de financement de SoftBank, Nvidia et d'autres.

L'action en justice affirme que Runway a utilisé des outils de récupération de données pour télécharger illégalement des vidéos YouTube et a utilisé le contenu sans autorisation pour enseigner à ses systèmes d'intelligence artificielle générative comment répondre à des messages humains.

Gardner a demandé au tribunal l'autorisation de représenter un groupe plus large d'ayants droit dont les vidéos YouTube auraient été récupérées par Runway. L'affaire Runway est la suivante: Gardner v. Runway AI Inc., U.S. District Court for the Central District of California, No. 2:26-cv-01941.

Pour Gardner: Tina Wolfson du cabinet Ahdoot & Wolfson et Carter Greenbaum du cabinet Greenbaum Olbrantz LLP

Pour Runway: informations sur l'avocat non encore disponibles