Un vol United retourne à Los Angeles pour un atterrissage d'urgence suite à un problème de moteur
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 21:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de United) par David Shepardson

Un vol de United Airlines UAL.O a effectué un atterrissage d'urgence lundi peu après son départ de Los Angeles, suite à un problème de moteur, obligeant les passagers du Boeing BA.N 787-9 Dreamliner à descendre sur une voie de circulation, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

La FAA a indiqué que le vol 2127 de United Airlines - qui se dirigeait vers l'aéroport international de Newark Liberty - est revenu en toute sécurité à Los Angeles vers 14 h 20 (heure de l'Est).

La FAA a brièvement ordonné un arrêt au sol à Los Angeles en raison de l'incident et, après l'avoir levé, elle a indiqué que l'incident entraînerait des retards à l'arrivée pouvant aller jusqu'à 30 minutes.

Selon CBS Los Angeles, les équipes de pompiers ont apparemment arrosé le moteur gauche de l'avion et une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait de la fumée s'échappant du moteur.

Les passagers sont descendus par les toboggans et les escaliers d'embarquement et ont été conduits au terminal, a indiqué United, ajoutant qu'aucun blessé n'était à déplorer. Il y avait 256 passagers et 12 membres d'équipage à bord.

