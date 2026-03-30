Un vol Delta à destination des États-Unis retourne à l'aéroport de Sao Paulo après un problème de moteur

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Un vol de Delta Air Lines

DAL.N à destination d'Atlanta est revenu à l'aéroport de Sao Paulo peu après le décollage dimanche soir en raison d'un problème mécanique sur le moteur gauche de l'avion, a indiqué la compagnie aérienne dans un communiqué publié lundi.

L'avion, un Airbus A330-300 transportant 272 passagers et 14 membres d'équipage, a atterri en toute sécurité et a été pris en charge par les équipes de sauvetage et de lutte contre les incendies de l'aéroport, a ajouté la compagnie.

Delta n'a pas fourni d'autres détails sur l'incident, mais un rapport de la chaîne locale G1, montrant une vidéo réalisée par un passager depuis l'intérieur de l'avion, indique que le moteur gauche de l'avion a explosé quelques secondes après le décollage.

G1 a également indiqué que l'incident avait entraîné des retards pour d'autres vols au départ de l'aéroport international de Sao Paulo, qui n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.