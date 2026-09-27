Un vol Delta à destination de Boston effectue un atterrissage d'urgence au Portugal en raison de la présence de fumée dans la cabine

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Un vol Delta reliant Barcelone à Boston a effectué un atterrissage d'urgence dimanche après-midi à Porto, au Portugal, a indiqué la compagnie aérienne.

Le vol DL251 a été dérouté vers Porto à la suite d'un problème mécanique signalé et s'y est posé en toute sécurité , a précisé la compagnie. Les données de vol fournies par le service de suivi Flightradar24 indiquent que l'avion a décollé de Barcelone à 15 h 15 (13 h 15 GMT) et s'est posé à Porto à 17 h 45 (16 h 45 GMT).

Huit passagers qui se trouvaient à bord de l’Airbus A330 ont été pris en charge sur le tarmac de l’aéroport Francisco Sá Carneiro de Porto, tandis que trois autres ont été transportés à l’hôpital pour y être soignés, a déclaré par téléphone à Reuters un porte-parole de l’autorité portugaise chargée des urgences et de la protection civile.

Cet atterrissage d'urgence a été provoqué par de la fumée dans la cabine, a ajouté le porte-parole portugais.