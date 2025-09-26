Un vol de Qantas atterrit sans encombre à Auckland après un appel de détresse

(Des mises à jour sont apportées tout au long du voyage pour refléter les résultats des enquêtes préliminaires qui montrent qu'il n'y a pas eu d'incendie à bord) par Praveen Menon et Lucy Craymer

Qantas Airways QAN.AX a déclaré que l'alerte incendie qui a poussé le pilote d'un vol en provenance de Sydney à lancer un appel de détresse avant d'atterrir sans encombre à l'aéroport d'Auckland AIA.NZ vendredi était probablement une fausse alerte.

Le pilote du Boeing BA.N 737 a lancé un appel de détresse et demandé un atterrissage d'urgence après avoir reçu des indications intermittentes sur un incendie potentiel dans la soute, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les enquêtes préliminaires ont montré qu'il n'y avait pas d'incendie dans la soute, et les ingénieurs de la compagnie vont inspecter l'avion pour déterminer la cause de l'incident.

Il y avait 156 passagers à bord du vol entre Sydney et Auckland, a déclaré un porte-parole. La compagnie aérienne a indiqué qu'ils avaient tous quitté l'avion.

L'aéroport d'Auckland a indiqué dans un communiqué que les services d'urgence étaient en attente plus tôt dans la matinée pour un avion entrant qui avait signalé des problèmes.

"L'aéroport est maintenant revenu à la normale, mais il pourrait y avoir de légers retards pour les vols au départ et à l'arrivée", a déclaré l'aéroport.