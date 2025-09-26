 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 723,60
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un vol de Qantas atterrit sans encombre à Auckland après un appel de détresse
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 03:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Des mises à jour sont apportées tout au long du voyage pour refléter les résultats des enquêtes préliminaires qui montrent qu'il n'y a pas eu d'incendie à bord) par Praveen Menon et Lucy Craymer

Qantas Airways QAN.AX a déclaré que l'alerte incendie qui a poussé le pilote d'un vol en provenance de Sydney à lancer un appel de détresse avant d'atterrir sans encombre à l'aéroport d'Auckland AIA.NZ vendredi était probablement une fausse alerte.

Le pilote du Boeing BA.N 737 a lancé un appel de détresse et demandé un atterrissage d'urgence après avoir reçu des indications intermittentes sur un incendie potentiel dans la soute, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué.

Les enquêtes préliminaires ont montré qu'il n'y avait pas d'incendie dans la soute, et les ingénieurs de la compagnie vont inspecter l'avion pour déterminer la cause de l'incident.

Il y avait 156 passagers à bord du vol entre Sydney et Auckland, a déclaré un porte-parole. La compagnie aérienne a indiqué qu'ils avaient tous quitté l'avion.

L'aéroport d'Auckland a indiqué dans un communiqué que les services d'urgence étaient en attente plus tôt dans la matinée pour un avion entrant qui avait signalé des problèmes.

"L'aéroport est maintenant revenu à la normale, mais il pourrait y avoir de légers retards pour les vols au départ et à l'arrivée", a déclaré l'aéroport.

Valeurs associées

AUCKLD INTL
4,8425 USD OTCBB 0,00%
BOEING CO
213,500 USD NYSE -0,77%
QANTAS AIRWAYS
6,020 EUR Tradegate -2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank