Un vol de JetBlue se déroute vers Tampa après un problème de contrôle de vol

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un vol de JetBlue Airways

JBLU.O s'est dérouté jeudi vers Tampa après avoir subi un problème de contrôle de vol, causant des blessures à certains passagers, a indiqué l'Administration fédérale de l'aviation (FAA).

Le vol 1230 de JetBlue, un Airbus 320, avait quitté l'aéroport international de Cancun au Mexique et se dirigeait vers l'aéroport international de Newark Liberty lorsqu'il a atterri à Tampa vers 14:19 p.m. ET. La FAA mène une enquête.