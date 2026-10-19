Un vol d'Austrian Airlines parti de Tel Aviv dérouté vers la Bulgarie après une "menace"

Un vol d'Austrian Airlines parti de Tel Aviv à destination de Vienne avec 57 personnes à bord a été dérouté dimanche soir vers la capitale bulgare Sofia en raison d'une "menace" contre l'appareil, a déclaré à Reuters un porte-parole de la compagnie aérienne autrichienne.

L'avion, un A320 d'Airbus AIR.PA , a atterri en toute sécurité à Sofia à 18h42 GMT, a indiqué Austrian Airlines. Une fouille de l'appareil a été entreprise.

Six membres d'équipage et 51 passagers se trouvaient à bord, a précisé la compagnie aérienne. Les passagers vont être transférés vers un vol distinct une fois toutes les mesures de sécurité terminées.

Un peu plus tôt, citant le ministère bulgare des Transports, Sky News a rapporté que cet avion avait été contraint d'atterrir à Sofia en raison d'un "signal d'alerte à la bombe" émis par l'équipage alors que l'appareil survolait la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie.

D'après la même source, un avion de chasse de l'armée a escorté l'avion d'Austrian Airlines jusqu'à ce que celui-ci se pose à Sofia, où les passagers ont été débarqués.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès du ministère bulgare des Transports.

(Anusha Shah, Abu Sultan et Rajveer Singh Pardesi à Bangalore)