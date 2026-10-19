Un vol d'Austrian Airlines (Lufthansa) victime d'une fausse alerte à la bombe

Lufthansa recule de 1,3% à Francfort, au lendemain de l'atterrissage d'urgence d'un appareil de sa filiale Austrian Airlines à la suite d'une alerte à la bombe. Cet incident intervient trois semaines après l'incident du vol Flydubai et alors que le groupe allemand est également sous les projecteurs après l'annonce de son entrée au capital de TAP Air Portugal.

Dimanche soir, un Airbus A320 de la compagnie Austrian Airlines (filiale du groupe Lufthansa) a dû se poser en urgence à Sofia (Bulgarie) alors qu'il volait entre Tel Aviv et Vienne avec 57 personnes à bord (51 passagers et 6 membres d'équipage).

La raison de cette escale forcée ? Une alerte à la bombe reçue alors que l'avion s'apprêtait à entrer dans l'espace aérien roumain. Une fois au sol, une inspection approfondie de l'appareil a été réalisée et "aucun danger n'a été identifié" indique la compagnie. Le vol a pu se poursuivre de Sofia vers Vienne avec tous les passagers.

"Cet événement survient peu après un incident impliquant la compagnie FlyDubai, soulevant de sérieuses interrogations quant aux protocoles et aux mesures de sécurité des compagnies aériennes", note Arthur Kuntz, analyste en charge de l'aérien chez AlphaValue.

A mi-séance, Lufthansa recule de 1,3% à la Bourse de Francfort. Le titre est très surveillé, surtout après que l'annonce de l'acquisition de 44,9% de la compagnie portugaise TAP, considérée comme "un levier de croissance stratégique" par UBS. Selon les analystes, cette opération pourrait permettre au groupe de transport de doubler sa part de marché en Amérique latine.

Le courtier considère également que le prix payé reste attractif au regard des synergies attendues, même si leur concrétisation prendra plusieurs années. Enfin, la possible cession d'actifs logiciels pour un milliard d'euros constitue un second levier potentiel de création de valeur.