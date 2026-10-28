Un trimestre qui donne à réfléchir pour le distillateur Jose Cuervo, dont les bénéfices s'effondrent

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(Détails sur les volumes de Jose Cuervo)

La société mexicaine Becle

CUERVO.MX , premier producteur mondial de tequila et propriétaire de Jose Cuervo, a annoncé mercredi une forte baisse de son bénéfice au troisième trimestre, décevant les attentes du marché, la baisse de la demande, le renforcement du peso et un contexte commercial plus difficile ayant pesé sur ses résultats.

Le bénéfice net a chuté de 85 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 633 millions de pesos (35 millions de dollars), bien en deçà des 1,07 milliard de pesos prévus par les analystes interrogés par LSEG.

* Ce trimestre décevant alimente les craintes selon lesquelles l’essor de la tequila pourrait perdre de son élan, en particulier aux États-Unis, le marché le plus important de Becle

* Le chiffre d’affaires a reculé de 15 % pour s’établir à 9,25 milliards de pesos, manquant également l’estimation de LSEG qui s’élevait à 9,96 milliards de pesos

* Les volumes ont reculé de 9 % pour s’établir à 5,7 millions de caisses de neuf litres

* Aux États-Unis et au Canada, les volumes ont reculé de 3 %, même si Becle a indiqué que la tendance s’était améliorée par rapport au début de l’année, grâce à la mise en œuvre des changements apportés à son réseau de distribution

* Au Mexique, les volumes ont chuté de 12 %, principalement en raison de la cession de la marque de boissons énergisantes b:oost

* Dans le reste du monde, les volumes ont reculé de 20 %, principalement en raison du report de certaines livraisons au quatrième trimestre

* Les volumes de Jose Cuervo – qui représentaient plus d’un tiers des volumes totaux de l’entreprise au cours du trimestre – ont baissé de 11 % par rapport à l’année précédente

* La société a indiqué que ses résultats avaient également été affectés par le renforcement du peso mexicain, qui a réduit la valeur des ventes à l'étranger une fois converties en monnaie locale

(1 dollar = 18,0808 pesos à la fin du mois de septembre)