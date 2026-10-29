Un trimestre décevant pour Intel fait trembler les valeurs du secteur des puces en repli

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Sinéad Carew

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont subi un nouveau revers après la publication jeudi des résultats trimestriels décevants d’Intel, ce qui pourrait donner lieu à une dynamique intéressante à la réouverture des marchés vendredi.

L’indice des semi-conducteurs .SOX a subi une forte correction jeudi après la clôture, après que le fabricant de puces Intel INTC.O a invoqué des “vents contraires à court terme dans l’ensemble du secteur des PC”, provoquant une chute de 18 % de son titre en séance après clôture. Cette baisse fait suite à celle de 1,4 % enregistrée par le SOX pendant la séance régulière, due à un rapport de résultats décevant publié mercredi par Alphabet GOOGL.O , grand investisseur dans l’IA.

Intel a déclaré qu’une explosion survenue dans l’une de ses usines en Israël lui coûterait environ 600 millions de dollars de manque à gagner sur deux trimestres, car celle-ci est à l’arrêt depuis environ deux semaines. La chute d’Intel a également entraîné celle d’autres grandes valeurs du secteur des semi-conducteurs lors des échanges après la clôture.

“La faiblesse générale du secteur des semi-conducteurs après la clôture s’explique principalement par les prévisions d’INTC et la propagation d’un sentiment négatif”, a déclaré Michael James, trader en actions chez Rosenblatt Securities.

Les difficultés d’Intel dans le secteur des PC, un domaine technologique qui ne fait pas l’objet de la même attention à Wall Street que le développement de l’IA, ne semblent pas nécessairement signifier de gros problèmes pour les autres fabricants de puces qui opèrent davantage dans le domaine de l’IA.

Néanmoins, les investisseurs, sur un marché après clôture peu animé, ont préféré réagir dans l’immédiat avant de se poser des questions. AMD AMD.O a chuté de 4 % et Broadcom AVGO.O a reculé de 2 %. Parmi les plus grands perdants de cette séance volatile figurait le Direxion Daily Semiconductor Bull ETF

SOXL.K , qui offre aux investisseurs une performance quotidienne trois fois supérieure à celle du SOX et qui a perdu 9 %.

“Les chiffres d’affaires ont été inférieurs aux attentes en raison d’une baisse de la demande de PC, et les prévisions ont également déçu. Comme Google l’a appris aujourd’hui, les résultats comptent”, a déclaré Kim Caughey Forrest, fondatrice et directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners LLC. Alphabet, la société mère de Google, a chuté de 13 % jeudi.

Le SOX a été l’un des indices les plus performants de 2026, avec une hausse de plus de 60 %, alors que les pénuries de puces et d’équipements nécessaires au développement de l’IA font grimper les prix et les bénéfices d’entreprises allant du géant Nvidia NVDA.O au fabricant de puces mémoire Micron MU.N , en passant par Marvell Technology MRVL.O .

Mais la dynamique de ce secteur a été mise à rude épreuve au cours du dernier mois par le resserrement des conditions de financement. Cela a retardé certaines introductions en bourse attendues et mis sous pression certaines entreprises d’infrastructures d’IA fortement endettées. Le SOX a reculé de 13 % depuis son récent plus haut atteint en octobre et affiche une baisse de 21 % par rapport à son plus haut historique enregistré en juin.

Cela dit, les échanges avant et après la clôture exagèrent souvent les fluctuations par rapport à celles observées lors de la séance régulière, plus liquide, en particulier pour les actions affectées par l’actualité d’un concurrent.

“Je pense que cela ne devrait pas avoir beaucoup d’effet sur le marché”, a déclaré Caughey Forrest. “Il semble qu’il s’agisse d’un problème lié aux PC. AMD pourrait également faire l’objet de ventes demain. Intel n’a pas grand-chose à voir avec l’IA, c’est pourquoi le marché pourrait l’ignorer.”