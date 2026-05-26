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Un tribunal sud-coréen rejette la demande visant à suspendre le principal syndicat de Samsung, qui mène actuellement des négociations salariales
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal sud-coréen a rejeté mardi une demande d'injonction visant à empêcher le principal syndicat de Samsung Electronics 005930.KS de mener des négociations salariales, a déclaré un porte-parole du tribunal de district de Suwon.

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