Un tribunal sud-coréen rejette la demande visant à suspendre le principal syndicat de Samsung, qui mène actuellement des négociations salariales

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Un tribunal sud-coréen a rejeté mardi une demande d'injonction visant à empêcher le principal syndicat de Samsung Electronics 005930.KS de mener des négociations salariales, a déclaré un porte-parole du tribunal de district de Suwon.