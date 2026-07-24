Un tribunal sud-coréen condamne le président de SK, Chey, à verser une somme record de 640 millions de dollars dans le cadre d'un divorce

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* Un tribunal ordonne le versement de 640 millions de dollars à l'ex-épouse dans le cadre d'un partage des biens

* Le calcul de l'indemnité doit tenir compte de la participation dans la société holding, précise le tribunal

* Les actions de SK Inc. chutent de plus de 4 %, l'action du fabricant de puces SK Hynix de plus de 8 %

* Selon les analystes, cette décision pourrait entraîner des ventes d'actions

* Mais cela ne devrait pas affecter le contrôle de la gestion du groupe, précisent-ils

(Ajout des performances boursières, des commentaires d'analystes et des détails de la décision; paragraphes 2 à 11, 13 à 17, 19 à 21) par Joyce Lee

Un tribunal sud-coréen a condamné vendredi le président du groupe SK, Chey Tae-won, à verser 944 milliards de wons (640 millions de dollars) dans le cadre d’une affaire de divorce qui a braqué les projecteurs sur la participation du milliardaire dans le deuxième plus grand conglomérat du pays, dont la fortune a été dopée par l’intelligence artificielle.

La somme accordée à l’ex-épouse de Chey, Roh Soh-yeong, constitue un record pour la Corée du Sud, même si elle est nettement inférieure au montant de 1.380 milliards de wons fixé par la cour d’appel en 2024.

Selon des gestionnaires de fonds et des analystes, cela signifie que Chey pourrait encore devoir vendre des actions de filiales du groupe SK ou les utiliser en garantie pour lever des fonds en vue de ce paiement, mais que cela n’affecterait probablement pas le contrôle de la gestion du conglomérat.

"Cela n’aura probablement pas d’incidence sur le contrôle de la gestion du groupe SK", a déclaré Park Ju-gun, directeur du cabinet d’analyse d’entreprises Leaders Index.

La notoriété internationale du groupe SK s’est considérablement accrue grâce à l’essor de l’intelligence artificielle.

Sa filiale spécialisée dans les puces, SK Hynix 000660.KS , est devenue un fournisseur clé de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisées avec les processeurs d’IA de Nvidia, faisant de l’entreprise l’un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse pour les semi-conducteurs de pointe.

"Nous nous excusons d’avoir suscité des inquiétudes et déciderons de faire appel ou non après avoir examiné la décision de justice", a déclaré Lee Jae-keun, l’avocat représentant Chey.

Le groupe SK n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette décision.

Les avocats de Roh n’ont fait aucun commentaire aux journalistes.

L'action SK Inc. 034730.KS a clôturé en baisse de 3,8 %, tandis que celle de SK Hynix a chuté de 8,3 % à la Bourse de Séoul.

La décision rendue vendredi fait suite à l'annulation par la Cour suprême, l'année dernière, d'une partie du verdict rendu par une juridiction inférieure dans l'affaire relative au règlement du divorce.

La Cour suprême a estimé que les fonds qui auraient été versés au groupe par le père de Roh, l’ancien président Roh Tae-woo, ne pouvaient pas être considérés comme un apport protégé par la loi.

Le divorce lui-même, ainsi que les dommages-intérêts de 2 milliards de wons (1,36 million de dollars), avaient déjà été définitivement prononcés.

Chey n’est pas actionnaire direct de SK Hynix. Il est toutefois le principal actionnaire de SK Inc, qui détient une participation de 32 % dans SK Square 402340.KS , le premier actionnaire du fabricant de puces. Sa fortune est estimée à 5,4 milliards de dollars, selon Forbes.

LES INVESTISSEURS S'INTÉRESSENT DE PLUS EN PLUS À LA PART DÉTENUE DANS LA SOCIÉTÉ HOLDING

Cette affaire a attiré davantage l’attention des investisseurs sur la participation de 17,9 % détenue par Chey dans SK Inc, la société holding du groupe, et sur la question de savoir si une importante indemnité en espèces pourrait le contraindre à lever des fonds par le biais d’emprunts, de cessions d’actifs ou de nantissements d’actions.

Le tribunal a déclaré que les actions de SK Inc. détenues par Chey, ainsi que ses autres participations, restaient soumises au partage, car elles avaient été acquises pendant le mariage et que les deux parties avaient contribué à leur constitution, à leur maintien et à leur plus-value.

Les contributions de Roh comprenaient l’éducation des enfants, les tâches ménagères et les activités externes liées au groupe SK, a-t-il ajouté.

Le tribunal a également précisé qu’il n’avait pas pris en compte le soutien financier présumé apporté par le père de Roh dans le calcul du ratio de partage, conformément à l’arrêt de la Cour suprême.

Vendredi, la Cour d’appel de Séoul a déclaré que les participations de Chey devaient être évaluées au 16 avril 2024, date à laquelle la cour d’appel de première instance avait conclu l’instruction dans l’affaire de divorce, en se référant à un précédent de la Cour suprême.

Bien que les participations de Chey aient fortement augmenté après l’audience d’appel initiale, la cour a estimé que cette hausse ne justifiait pas l’adoption d’une date d’évaluation ultérieure et qu’elle avait au contraire été prise en compte dans la détermination des parts respectives des parties dans le patrimoine matrimonial.

Vendredi, la cour a fixé la répartition des biens à un tiers pour Roh et deux tiers pour Chey, soit une baisse par rapport à la part de 35 % que la cour d’appel avait attribuée à Roh en 2024.

Elle a également indiqué que Chey conserverait la propriété des actions et s'acquitterait de la somme due par un paiement en espèces plutôt que par un transfert d'actions, invoquant le rôle de ces dernières dans le maintien du contrôle de la gestion du groupe SK.

L'affaire pourrait être renvoyée devant la Cour suprême si l'une des parties fait appel de la décision de la Cour d'appel de Séoul. ($1 = 1.466,1000 wons)