Un tribunal sud-africain autorise l'implantation de centres de données Equinix malgré les objections des militants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sharon Kimathi

Les autorités municipales du Cap, en Afrique du Sud, ont approuvé la proposition d’Equinix EQIX.O visant à développer deux centres de données dans la ville, malgré les objections de groupes militants concernant la consommation d’eau, la demande en électricité et l’impact environnemental du projet.

Cette décision marque une avancée significative pour la société cotée aux États-Unis et son projet de développement dans la zone industrielle de King Air, alors que la demande en infrastructures de centres de données augmente dans toute l’Afrique.

Les installations prévues devraient nécessiter une puissance d’environ 170 mégawatts, ce qui fait de ce projet l’un des plus grands projets de développement de centres de données en Afrique du Sud.

À titre de comparaison, Teraco, le plus grand opérateur de centres de données d’Afrique, a déclaré disposer d’une capacité électrique critique d’environ 189 MW sur l’ensemble de ses sites.

Le mouvement citoyen sud-africain Housing Assembly et l’association britannique de défense des technologies Foxglove, représentés par le Legal Resources Centre, se sont opposés à cette demande lors des audiences du tribunal.

Ces groupes ont fait valoir que les informations communiquées concernant l’empreinte environnementale du projet et ses besoins en ressources étaient insuffisantes.

“Nous avons vu ce scénario se répéter à maintes reprises de la part des grandes entreprises technologiques américaines: débarquer dans une communauté, lui en dire le moins possible sur les dommages considérables que le centre de données va causer, puis laisser les habitants faire face aux conséquences”, a déclaré Rosa Curling, codirectrice exécutive de Foxglove.

Ces associations ont indiqué qu’elles étudiaient la possibilité de faire appel.

Un porte-parole d’Equinix a confirmé que l’entreprise avait acquis un terrain au Cap, mais qu’elle n’avait pas encore soumis de plan d’aménagement du site.

Dans le cadre du système d’aménagement du territoire sud-africain, un plan d’aménagement du site définit la manière dont un projet approuvé sera mis en œuvre et exploité.

“Si nous décidons de poursuivre ce projet, nous nous engageons à faire preuve d’une transparence totale et à fournir en temps utile des informations détaillées à toutes les parties prenantes concernées”, a déclaré le porte-parole.

“Nous sommes conscients du rôle particulier que nous jouons au sein des communautés où nous opérons, et dès le début du processus de planification, nous dialoguons avec les services publics locaux, les responsables gouvernementaux et les autres parties prenantes afin de les écouter, de comprendre les priorités locales et d’éclairer nos décisions.”