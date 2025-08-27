Un tribunal moscovite inflige des amendes aux Pinterest et Twitch pour avoir violé la réglementation locale sur l'internet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal russe a infligé des amendes aux réseaux sociaux Pinterest PINS.N et Twitch dans des affaires distinctes pour avoir violé la réglementation locale sur l'internet, a indiqué mercredi le tribunal sur son canal Telegram.

Pinterest a été condamné à une amende de 10 millions de roubles (123 692 $) et Twitch a reçu une amende de 61 747 992 roubles.

Aucune des deux entreprises n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 80,8455 roubles)