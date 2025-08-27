 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un tribunal moscovite inflige des amendes aux Pinterest et Twitch pour avoir violé la réglementation locale sur l'internet
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal russe a infligé des amendes aux réseaux sociaux Pinterest PINS.N et Twitch dans des affaires distinctes pour avoir violé la réglementation locale sur l'internet, a indiqué mercredi le tribunal sur son canal Telegram.

Pinterest a été condamné à une amende de 10 millions de roubles (123 692 $) et Twitch a reçu une amende de 61 747 992 roubles.

Aucune des deux entreprises n'a immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 80,8455 roubles)

