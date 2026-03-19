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Un tribunal italien annule l'amende de 15 millions d'euros infligée par l'organisme de surveillance de la protection de la vie privée au fabricant de ChatGPT, OpenAI
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal de Rome a annulé l'amende de 15 millions d'euros (17 millions de dollars) que l'autorité italienne de protection des données avait imposée au fabricant de ChatGPT OpenAI, selon un jugement rendu jeudi.

* Le tribunal n'a pas immédiatement donné d'explication à sa décision.

* "Nous nous félicitons de la décision du tribunal de Rome. Nous nous sommes toujours engagés à respecter la vie privée des utilisateurs et nous sommes impatients d'aider plus de personnes, d'entreprises et de sociétés italiennes à bénéficier de l'IA", a déclaré OpenAI dans un communiqué.

* L'autorité de protection des données, connue sous le nom de Garante, s'est refusée à tout commentaire.

* L'amende a été émise en décembre 2024 pour l'utilisation illégale présumée de données personnelles par l'application d'IA générative.

* À l'époque, OpenAI avait déclaré que la décision était "disproportionnée" et qu'elle ferait appel.

* En mars 2025, le tribunal de Rome avait temporairement suspendu l'amende, dans l'attente d'une décision sur le fond de l'affaire.

(1 dollar = 0,8718 euro)

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