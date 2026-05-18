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Un tribunal indien enjoint à Apple de « coopérer » dans une affaire antitrust
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 08:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un tribunal indien a ordonné à Apple AAPL.O de « coopérer pleinement » avec les enquêteurs dans le cadre d’une affaire antitrust liée au marché des applications pour iPhone, rejetant ainsi la demande de la société américaine de suspendre la procédure pendant qu’elle conteste la loi régissant les sanctions antitrust.

* La Haute Cour de Delhi a déclaré dans une ordonnance publiée samedi sur son site web qu'Apple « devra coopérer pleinement », mais elle a demandé à la Commission indienne de la concurrence (CCI) de ne pas rendre de décision définitive dans cette affaire avant le 15 juillet au moins.

* Apple souhaitait que l'affaire soit suspendue et avait accusé la CCI d'avoir outrepassé ses pouvoirs en poussant la société à communiquer ses données financières – généralement nécessaires au calcul des sanctions – alors qu'Apple a introduit un recours contre la loi régissant les sanctions, a rapporté Reuters.

* La CCI cherche à obtenir les informations financières d'Apple depuis qu'une enquête a révélé en 2024 que la société avait abusé de sa position dominante.

* Apple a nié toute infraction et s'est opposée aux demandes de la CCI, arguant qu'elle avait contesté l'ensemble de la loi indienne sur le calcul des amendes antitrust et que l'autorité de régulation devait attendre.

* L'affaire indienne fait partie des nombreuses procédures auxquelles Apple est confrontée à travers le monde pour des violations présumées des règles antitrust. L'Inde est un marché clé pour Apple, où ses iPhones détiennent une part de marché de 9 %, contre 4 % il y a deux ans, selon Counterpoint Research.

* Apple n'a pas répondu à une demande de commentaires.

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